Le président d’Alila, Hervé Legros, condamné aux Prud’hommes de Lyon

Dans un jugement rendu le 3 février, le tribunal de des Prud’hommes de Lyon a condamné le promoteur lyonnais Hervé Legros pour harcèlement moral. Le président d’Alila va faire appel.

Au mois d’octobre 2022, une information judiciaire avait été ouverte contre le promoteur immobilier lyonnais Hervé Legros, président d’Alila. L’enquête visait des faits de harcèlement moral et abus de biens sociaux, selon le parquet de Lyon. Placé en garde à vue le 16 janvier puis libéré sans poursuite, le dirigeant, dont l’entreprise est spécialisée dans les logements sociaux, a été condamné au début du mois par le tribunal des Prud’hommes de Lyon.

45 000 euros d'amende

Dans un jugement rendu le 3 février et dévoilé par nos confrères de Médiacités Lyon, le fondateur d’Alila a été reconnu coupable de faute grave envers son ancien assistant personnel, qui l’accusait de harcèlement moral au travail. Hervé Legros a été condamné à lui verser 45 000 euros, dont 9 000 euros au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral, 20 910 euros pour la rupture de son CDI à temps partiel, considérée comme un licenciement, et plus de 10 000 euros pour des rappels de salaires.

Un appel déposé

Embauché à en CDI à temps partiel, l’ancien assistant personnel de M. Legros dénonçait avoir rapidement dû se plier à des semaines de 60 à 70 heures, précise Le Progrès. Dans ce dossier, il pointait également du doigt des menaces et des humiliations de la part de son employeur.

Le président d’Alila a manifesté son intention de faire appel de cette décision. Celui-ci a été déposé par son avocat Me Alain Jakubowicz.