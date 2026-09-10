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Les pompiers encore présents ce jeudi 10 septembre 2026 rue Gutenberg. (@CM)

88 pompiers mobilisés et 9 personnes évacuées après un incendie rue Gutenberg à Lyon

  • par Vincent Guiraud

    • Un incendie a touché un immeuble en cours de déconstruction situé rue Gutenberg à Lyon mercredi soir. Au total, 88 sapeurs pompiers et 30 engins ont été mobilisés une partie de la nuit.

    Un important incendie s'est déclaré mercredi soir, peu après 21h, dans un immeuble en cours de déconstruction situé rue Gutenberg, à Lyon, à deux pas de la place Bahadourian. Au cours de l'intervention, 88 sapeurs-pompiers et 30 engins ont été déployés, dont 4 lances-incendies.

    L'enjeu dans un premier temps a été d'éviter la propagation du sinistre aux immeubles adjacents et à la mosquée toute proche. Après plusieurs heures de lutte contre les flammes les sapeurs pompiers ont maitrisé l'incendie vers minuit.

    Au total, huit logements ont été touchés dont deux par le feu et six par les eaux d'extinction, précise la préfecture du Rhône. Neuf personnes ont du être évacuées et relogées. Ce jeudi matin les sapeurs pompiers étaient encore sur place pour assurer une surveillance de l'immeuble.

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