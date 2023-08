Après l’accident sur l’A7, le pronostic vital du motard n’est plus engagé 

Un peu moins d’une semaine après la collision entre un véhicule et une moto au niveau de Ternay, dans le Rhône, le motard de 45 ans vient tout juste de sortir du coma.

Un grave accident s’était produit sur l’autoroute A7, impliquant un automobiliste et un motard, vendredi 11 août. Après avoir été intubé sur l’autoroute, puis héliporté dans l’hôpital le plus proche, l’homme de 45 ans était depuis la collision plongé dans le coma. Six jours après l’accident, le motard s’est réveillé et son pronostic vital n’est plus engagé. Pour soigner ses différentes blessures, une ITT de 45 jours lui a été délivrée rapporte Le Progrès.

La moto circulait rapidement

Pour essayer de mieux comprendre les causes de cette collision, les forces de l’ordre ont lancé un appel à témoins. En attendant, selon les premières informations, le pilote roulait à vive allure et avait percuté la voiture de l’arrière du véhicule avant de perdre le contrôle de sa moto.