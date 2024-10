Pour les illuminations de Noël, la Ville de Lyon augmente son soutien financier de 55 000 euros 

Dans le cadre du projet Presqu’île à Vivre, la Ville de Lyon soutiendra à hauteur de 100 000 euros l’association My Presqu’île, chargée des illuminations de Noël.

Alors que les Lyonnais pourront profiter des illuminations de Noël du 29 novembre au 5 janvier, la Ville de Lyon a décidé de renforcer son soutien financier auprès de l’association My Presqu’île, chargée des installations. Dans un communiqué publié ce vendredi 18 octobre, la municipalité écologiste indique qu’elle apportera un soutien financier de 100 000 euros, contre 45 000 euros l’année passée.

La municipalité indique par ailleurs que "depuis plus de vingt ans, la Ville de Lyon soutient les initiatives locales à hauteurs de 50 du montant total, tout en prenant en charge l’intégralité de la consommation électrique." Et d’ajouter : "Consciente des enjeux économiques que représentent les fêtes de fin d’année (…) la Ville de Lyon et My Presqu’île souhaitent renforcer l’attractivité de tous les acteurs pour les illuminations de Noël."

Cette année, les illuminations concerneront les rues Victor Hugo, Emile Zola, rue de l’Ancienne Préfecture, Edouard Herriot et rue de Brest. Pour les illuminations de la rue de la République, la municipalité précise qu’il s’agit d’un dispositif de la Fête des Lumières qui sera maintenu "tout le mois de décembre." Enfin, concernant l’appel à projets pour les rues passage de l’Argue, rue Auguste Comte, rue de la Charité et rue Romarin, il sera soumis au vote lors du prochain Conseil municipal le 14 novembre prochain.

