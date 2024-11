Lyon : la grande roue fait son retour annuel sur la place Bellecour

Alors que les fêtes de Noël approchent, la traditionnelle grande roue de la place Bellecour a fait son retour ce samedi 23 novembre. Elle restera en place jusqu'au 9 mars 2025.

Pour la 24e année consécutive, la traditionnelle grande roue a retrouvé son emplacement favori sur la place Bellecour (Lyon 2e), depuis ce samedi 23 novembre. Haute de 55 mètres et équipée de 28 cabines fermées de six places chacune, l'attraction sera accessible au public jusqu'au 9 mars 2025.

La grande roue fonctionnera tous les jours : le lundi, mardi, mercredi, jeudi et dimanche de 11h à 22h et le vendredi et le samedi de 11h à 23h. Pendant la fête des Lumières, qui se tiendra du jeudi 5 au dimanche 8 décembre, elle sera ouverte de 11h à 1h du matin.

Les tarifs seront les mêmes qu'en 2023 : il faudra débourser 6 euros pour un enfant de 2 à 10 ans et 9 euros en plein tarif.

Une plainte pour nuisances en 2020

L'occasion pour les Lyonnais et les touristes de profiter d'une vue panoramique sur Lyon et de (re)découvrir ses différents quartiers, ses monuments et ses alentours. D'autant plus que son retour annonce le début des fêtes de fin d'année, en line avec l'installation du marché de Noël de la place Carnot, qui a débuté ce vendredi 22 novembre.

Lire aussi : Lyon : la ville condamnée pour les nuisances de la grande roue place Bellecour

Mais la grande roue ne fait néanmoins pas le bonheur de tous. Depuis novembre 2021, l'attraction a changé de sens et est désormais orientée d'est en ouest, contre nord-sud auparavant. La raison ? Une plainte d'une riveraine déposée en 2020 pour nuisances en raison de préjudices physiques et psychologiques liés à l'installation entre 2012 et 2015. La ville de Lyon avait alors été condamnée à lui verser 12 000 euros.