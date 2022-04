Anne Brugnera, députée LREM de Lyon, est l'invitée de 6 minutes chrono. Elle évoque les mesures phares du programme présidentiel d’Emmanuel Macron.

“Cette campagne de second tour a deux axes. Défendre le projet et alerter sur le risque de l'extrême-droite de Marine Le Pen”, pose Anne Brugnera, députée LREM de Lyon. Dans la dernière ligne droite de l'élection présidentielle, elle revient sur les grandes mesures du programme d'Emmanuel Macron et notamment sur la réforme des retraites que le contexte politique de l'entre deux tours a pu faire évoluer ou sur l'environnement. Anne Brugnera adresse aussi des messages aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon : “Nous avons entendu les votes du premier tour. Dans notre projet, il y a des propositions qui peuvent attirer votre attention sur la planification écologique ou la solidarité”.