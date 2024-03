Présence d’animaux domestiques, saleté et mauvaise conservation des aliments, la boulangerie Mabrouk Gazhel à Oullins-Pierre-Bénite a été fermée en urgence pour des raisons d’hygiène.

Les contrôles sanitaires continuent dans l’agglomération lyonnaise. Ce mercredi, la boulangerie Mabrouk Ghazel à Oullins-Pierre-Bénite, près de Lyon, a été fermée en urgence par la préfecture du Rhône. En cause, la présence notamment "de nuisibles et d’animaux domestiques dans les locaux de production et de stockage", un manque de nettoyage des locaux de production ou encore une mauvaise condition de stockage des produits et matières premières.

Une quarantaine de mesures à appliquer

Pour rouvrir leur boutique, les propriétaires devront respecter plus d’une quarantaine de mesures correctives demandées par la Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP). Ils devront par exemple remettre en état et nettoyer leurs locaux, dégraisser les systèmes d’extraction du four, protéger et assurer la traçabilités de tous les aliments. Ils devront enfin évacuer tous les animaux domestiques des zones de fabrication et de stockage

