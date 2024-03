Le groupe Twenty One Pilots sera en concert à la LDLC Arena. (@Jason Koerner / Getty Images via AFP)

La LDLC Arena a annoncé la venue du groupe américain sur les réseaux sociaux sans fournir plus d'éléments qu'une simple photo.

L'annonce s'est faite mystérieusement ce mardi via un post de la LDLC Arena sur X (ex-Twitter). Celle-ci a publié une photo du groupe, montrant leurs ombres sur fond rouge. Si la salle de concert de Décines-Charpieu ne donne pour l'instant aucun détail, les fans Lyonnais ont tout de suite compris.

Des chansons aux milliards d'écoutes

Le groupe américain, aujourd'hui composé de Tyler Joseph et Josh Dun, ne s'était pas produit en France depuis deux ans. Leur venue à Lyon devrait donc en ravir plus d'un. D'autant plus après la sortie en 2023 de leur single Overcompensate qui a mis fin à trois ans d'absence. Reste à connaître la date de leur concert.

Les Twenty One Pilots sont principalement connus pour leurs titres Stressed Out, Ride et Heathens. Ceux-ci comptabilisent respectivement 2.3, 1.7 et 1.6 milliards d'écoutes sur la plateforme Spotify.

pic.twitter.com/1wZ7XBGcZB — LDLC Arena (@LDLC_Arena) March 26, 2024 La photo publiée par la LDLC Arena ce mardi.

