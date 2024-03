Après le non-respect des règles d’hygiène, le restaurant O Planète à Décines-Charpieu, près de Lyon, a été fermé par la préfecture du Rhône.

Blattes et moucherons, absence de traçabilité des aliments et conservation à température ambiante, un nouveau restaurant a été fermé par la préfecture du Rhône. Situé sur l’avenue Simone Weil à Décines-Charpieu, le restaurant O Planète a été obligé de tirer le rideau ce mercredi 20 mars.

Moucherons, mauvaise conservation, etc…

En cause, de nombreux manquements aux règles d’hygiène. Des blattes et des moucherons ont été trouvés sur place, les locaux de stockage n’étaient pas nettoyés, certains aliments étaient conservés à température ambiante et ne bénéficiaient d’aucune traçabilité.

Afin de pouvoir rouvrir leur restaurant, les propriétaires devront revoir plusieurs points. Un plan de lutte contre les nuisibles devra être mis en place, les équipements de cuisine et de stockage devront être nettoyés et dégraissés et les propriétaires devront également mettre à jour la traçabilité de leurs aliments. Au total, une trentaine de mesures sont exigées avant une possible réouverture.

