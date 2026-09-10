Rhône : Bernard Rivalta, ancien président du Sytral, est décédé

Bernard Rivalta, président du Sytral de 2001 à 2015, est décédé à l’âge de 79 ans. Il a notamment participé au développement des lignes de tramway T3, T4 et T5.

C’est une part de l’histoire de la métropole lyonnaise qui s’est éteinte. Bernard Rivalta, ancien président du Sytral, l’autorité organisatrice des transports en commun lyonnais (TCL), de 2001 à 2015, est décédé. Il avait 79 ans.

D’abord élu en 1977 aux côtés de Charles Hernu, à Villeurbanne, il devient adjoint à l’urbanisme, puis conseiller général du Rhône deux ans plus tard. Figure socialiste lyonnaise, Bernard Rivalta a également été un proche de Gérard Collomb. Sous sa présidence à Sytral Mobilités, Bernard Rivalta a contribué au développement de nombreux grands projets, dont le prolongement du métro B jusqu’à Oullins et les lignes de tramway T3, T4 et T5.

Véronique Sarselli salue un président "engagé" et "déterminé"

Plusieurs élus lui ont rendu hommage ce mercredi, à commencer par l’actuelle présidente du Sytral et de la Métropole de Lyon, Véronique Sarselli (LR). "Bernard Rivalta a marqué l'histoire des transports en commun lyonnais. Il a consacré près de quatorze années à la transformation du réseau lyonnais, qu’il a présidé de 2001 à 2015. Il aura été un président engagé, déterminé et profondément attaché à l’idée que les transports en commun sont un outil essentiel de cohésion des territoires et de développement de notre agglomération", salue l’ancienne maire de Sainte-Foy-lès-Lyon. Véronique Sarselli adresse également "ses sincères condoléances" à sa famille. Et de conclure : "Une partie du réseau que nous exploitons et développons aujourd’hui porte l’empreinte des décisions prises sous sa présidence. Nous poursuivons cette histoire avec la même conviction : les transports publics doivent rapprocher les habitants, accompagner les transformations urbaines et permettre à chacun de se déplacer facilement sur le territoire."

Je viens d’apprendre le décès de Bernard Rivalta. J’adresse mes condoléances à sa femme, sa famille et ses proches.



Il a beaucoup œuvré pour les transports en commun, au département du Rhône et surtout en tant que président du SYTRAL entre 2001 et 2015. — Bruno Bernard (@brunobernard_fr) September 9, 2026

Bruno Bernard, ancien président du Sytral et de la Métropole de Lyon, estime que Bernard Rivalta a "fait grandir le Sytral en lui apportant une culture de l’efficacité toujours présente." Fouziya Bouzerda, elle aussi ancienne présidente de l’établissement public entre 2017 et 2020, "mesure l’ampleur de son engagement pour rapprocher les habitants par les transports publics."

Une pensée pour Bernard Rivalta, qui a présidé le Sytral de 2001 à 2015 et transformé durablement la mobilité lyonnaise. Ayant moi-même présidé cette institution, je mesure l’ampleur de son engagement pour rapprocher les habitants par les transports publics. #Sytral #Mobilité — Fouziya BOUZERDA (@FOUZIYABOUZERDA) September 9, 2026

Le maire de Villeurbanne lui rend aussi hommage

Le maire (PS) de Villeurbanne, Cédric Van Styvendael, a quant à lui salué un homme qui a "profondément marqué l’histoire des transports et de l’aménagement de notre agglomération." "Il aura défendu, tout au long de son engagement politique, une certaine idée de la Métropole de Lyon : une métropole qui ne cherche pas à opposer le centre et les périphéries, mais qui travaille à construire des solutions d’équilibre entre les territoires. Une conception fidèle, à bien des égards, à l’ADN de notre territoire métropolitain", a-t-il déclaré ce mercredi.