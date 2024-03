Quai Tilsitt/Joffre à Lyon : une inévitable suppression du stationnement ?

Un rail de sécurité est désormais installé sur les quais Tilsitt et Maréchal Joffre, séparant la voie réservée aux bus et modes doux de celle des automobilistes, qui ont perdu une voie de circulation. (Crédit Fabien Bagnon – Twitter)

La Métropole de Lyon soumet à la concertation trois scénarios pour le réaménagement du quai Tilsitt/Joffre à Lyon.

Temporairement réaménagé avec un séparateur central et limité à 30 km/h après le tragique accident qui a couté la vie à deux personnes en mars 2022, le très accidentogène quai Tilsitt/Joffre dans le 2e arrondissement de Lyon doit être revu pour sécuriser notamment les déplacements des cyclistes et trottinettes. Après deux ateliers de concertation, trois scénarios ont été retenus par les services de la Métropole de Lyon et sont soumis à l'avis des Grands Lyonnais. Les deux scénarios permettant de sécuriser les déplacements des mobilités douces suppriment inévitablement le stationnement sur le quai.

Un scénario 100 % cyclistes et piétons

Le premier scénario retenu verrait la création d'une piste cyclable bidirectionnelle de trois mètres de large côté façade, supprimant de fait l'intégralité des places de stationnement actuellement disponibles et permettant le maintien d'un trottoir de deux mètres côté façade, ainsi qu'un trottoir côté quai. Pour les voitures, une seule voie de circulation serait conservée (comme c'est le cas actuellement), permettant le maintien d'un couloir dédié à la circulation des transports en commun.

Le scénario 1, idéal pour les cyclistes, sans stationnement.

Point noir de ce scénario selon les services de la Métropole, les nombreuses intersections entre les cyclistes et les automobilistes s'insérant sur le quai par les rues perpendiculaires ainsi qu'aux entrées des immeubles.

Un scénario avec stationnement, au prix de la sécurité des cyclistes et des performances des bus

Le deuxième scénario retenu est globalement celui du statuquo, le séparateur central en moins. Les cyclistes et les bus continueraient de cohabiter sur une voie partagée dans le sens Nord-Sud, tandis qu'une piste cyclable serait créée côté façade dans le sens Sud-Nord. Les trottoirs sont maintenus, tout comme la bande de stationnement côté façade qui ne se verrait amputé que de quelques places aux endroits les plus étroits du quai.

Le scénario 2, globalement identique à l'aménagement actuel.

Scénario du compromis, il ne règlerait toutefois pas les problèmes de cohabitation entre les bus et les vélos, sur un axe où l'absence de ralentisseurs et de contrôles de vitesse favorise dans les faits une vitesse supérieure à 30 km/h. A noter que l'aménagement actuel a été proposé parmi les six scénarios retenus lors des ateliers mais il a été rejeté par les services de la collectivité puisqu'il bloque le flux de circulation et rend impossible tout dépassement.

Un scénario 1 bis, sans stationnement avec un confort cycliste tout relatif

Enfin, le dernier scénario reprend dans les grandes lignes les propositions du premier, à la différence que la piste cyclable bidirectionnelle ne serait plus insérée côté façade mais côté quai. Chaque mode de déplacement dispose ainsi de sa voie dédiée, supprimant de fait le stationnement.

Un scénario 3 avec piste cyclable côté quai.

En revanche, pour les cyclistes, il faudra traverser la voie bus et la voie de circulation automobile pour tourner dans l'une des rues perpendiculaires au quai. C'est celui qui récolte le moins de point positifs sur la fiche de présentation proposée par les services de la Métropole de Lyon.

