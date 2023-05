Le premier a deux jambes, l’autre une seule. Mathurin Bolze et Hèdi Thabet sont des amis et artistes de cirque. Ensemble, ils créent un duo où les corps fusionnent et jouent de l’illusion !

Ouvrant le festival de cirque les utoPistes, Ali est une pièce qui avait marqué nos esprits lors de sa création en 2008, déplaçant les préjugés sur le corps différent et sa furieuse capacité à exister.

Fruit d’une amitié entre Mathurin Bolze et Hèdi Thabet, jongleur belgo-tunisien amputé d’une jambe suite à un cancer des os, elle est un duo à trois jambes, quatre mains et deux têtes qui joue de l’illusion et de la fusion des corps.

Figures siamoises

Réunis dans la pénombre autour d’une lampe, une chaise et un morceau de rembétiko clandestin, les deux complices se mettent à l’épreuve du déséquilibre dans lequel ils réinventent de nouveaux centres de gravité.

Ils se déplacent en s’appuyant sur des béquilles puis les envoient valser tandis que leurs corps différents s’emboîtent et créent des figures siamoises.

Alternant danse et acrobatie, pétri d’échanges intenses, cet étrange ballet témoigne d’une osmose dont ils s’amusent pour inventer un freak qui passe de bête de foire à objet artistique !

Ali - Mathurin Bolze et Hèdi Thabet – Du 23 au 26 mai, au TNP