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La résidence Alphonse-Mas sera entièrement réhabilitée en 2028. @Maps

Ain : une résidence de 96 logements bientôt réhabilitée à Bourg-en-Bresse

  • par Corentin Lucas

    • À Bourg-en-Bresse, Grand Bourg Habitat investit 15 millions d’euros pour réhabiliter la résidence Alphonse-Mas, construite dans les années 1950.

    La résidence Alphonse-Mas, située au sein du quartier de la Citadelle de Bourg-en-Bresse, va complètement changer de visage. Composée de 96 logements et construite au milieu des années 1950, elle fait actuellement l’objet d’une importante opération de réhabilitation portée par le bailleur social Grand Bourg Habitat. Le chantier a officiellement été lancé le 3 septembre dernier, à l’occasion de la pose de la première pierre.

    Au total, près de 15 millions d’euros ont été investis dans cette rénovation inscrite dans le cadre du programme Action Cœur de Ville. Tout cela pour améliorer la performance énergétique des bâtiments, ainsi que le confort et l’accessibilité des logements.

    Les bâtiments vont ainsi bénéficier d’une isolation thermique. Des balcons seront également ajoutés aux logements. Les façades et les toitures seront éclaircies afin de limiter les effets de la chaleur. Le projet prévoit 82 arbres supplémentaires, en plus des 27 déjà présents, des cheminements doux pour faciliter l’accès aux bâtiments, ou encore des ascenseurs pour desservir tous les étages. La résidence sera raccordée au réseau de chaleur urbain de la Tannerie pour permettre aux habitants de mieux maîtriser leurs dépenses énergétiques.

    Plan du projet de réhabilitation. @Grand Bourg Habitat

    Des locataires relogés temporairement

    Mais alors, que faire des habitants de la résidence Alphonse-Mas durant les travaux ? Le groupe Grand Bourg Habitat a indiqué que les occupants seront relogés durant quelques mois dans des logements situés à proximité, au fur et à mesure de l’avancée des travaux. Les locataires concernés seront prioritaires pour revenir dans la résidence une fois le chantier terminé.

    Grand Bourg Habitat, qui a obtenu fin 2025 le label Habitat senior services, a prévu onze logements adaptés dans la résidence Alphonse-Mas. Par ailleurs, 20 logements ont été réservés à des salariés dans le cadre du partenariat avec Action Logement, qui participe au financement de l’opération à hauteur de 2,5 millions d’euros.

    Les travaux doivent désormais se poursuivre jusqu’au printemps 2028.

    Lire aussi : Le groupe aindinois Otego rachète une entreprise spécialisée dans les courroies industrielles

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