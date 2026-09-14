Le Département de l’Ain accélère ses investissements dans les collèges

Devenu le premier budget d’investissement du Département de l’Ain, le plan consacré aux collèges doit se poursuivre jusqu’en 2030.

Dans l’Ain, les collèges sont désormais considérés comme une priorité financière pour le Département. Deux semaines après la rentrée scolaire, le président Jean Deguerry a rappelé que la collectivité souhaitait poursuivre sa politique de modernisation des établissements dans les prochaines années.

Lancé pour restructurer, agrandir ou construire certains collèges, le plan départemental doit se poursuivre jusqu’en 2030. "Les plans collèges, c’était des plans de restructuration, d’extension, voire de construction neuve", a déclaré Jean Deguerry auprès de nos confrères d’Hebdo 39.

Plus de 200 000 euros déjà engagés contre la chaleur

Au-delà des bâtiments, le Département consacre également des moyens importants au renouvellement des équipements. Depuis quatre ans, plus de 8 000 ordinateurs ont notamment été remplacés dans les collèges aindinois. "Investir dans les collèges, c’est investir dans l’avenir de l’Ain. Ainsi, entre 2019 et 2025, le Département aura investi 211 millions d’euros pour ses collèges publics : constructions, restructurations, rénovation énergétique, équipements numériques et mobiliers compris. À lui seul, le plan de rénovation énergétique en cours mobilise 22 millions d’euros, pour améliorer l’isolation, le confort d’été et la performance des installations techniques. Une nouvelle enveloppe d’environ 8,5 millions d’euros pour les collèges a été votée en 2026 pour poursuivre jusqu’en 2031 ce plan de rénovation énergétique", a ajouté Pierre Lurin, vice-président du Département délégué aux finances, aux bâtiments et aux moyens généraux, dans un communiqué.

La collectivité intervient également face aux épisodes de fortes chaleurs, très nombreux et insoutenables durant l’été 2026. Une trentaine des 52 collèges du département bénéficient déjà du dispositif permettant l’installation de brasseurs d’air. Ces équipements représentent plus de 200 000 euros de dépenses pour le Département, sans compter les aides d’EDF.

Dans les établissements les plus anciens, d’autres solutions ont été envisagées comme la pose de films sur les vitrages afin de limiter la hausse des températures dans les salles de classe. "Il faut que chacun se sente bien, que ce soit au niveau de la restauration, de la cantine scolaire, que ce soit dans les salles de classe, que ce soit dans la cour. On fait des travaux de rafraîchissement, des îlots de fraîcheur. On achète du matériel conséquent, aussi bien pour les cuisines, aussi bien en informatique, aussi bien en mobilier", a expliqué le président de la collectivité.

Le Département souhaite également agir sur les dépenses et la qualité de la restauration scolaire. Les collèges peuvent notamment s’approvisionner auprès d’une plateforme agri-locale mise en place par la collectivité. Celle-ci est devenue la première plateforme de ce type en France en termes de chiffre d’affaires, une position qu’elle occupe depuis six ans.

Derrière ces différents dispositifs, le Département de l’Ain veut donc maintenir un niveau d’investissement élevé dans ses établissements scolaires jusque 2030.

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