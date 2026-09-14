Un cortège de mariage sème "la zizanie" à Décines : 17 procès-verbaux dressés

Ce samedi 12 septembre, un cortège de mariage a été particulièrement bruyant et parfois dangereux à Décines-Charpieu. L’adjoint à la sécurité, Jean-Emmanuel Alloin annonce 17 procès-verbaux.

C'est une dizaine d'appels que la police municipale de Décines-Charpieu a reçu ce samedi 12 septembre. La cause ? Un cortège de mariage particulièrement bruyant et parfois dangereux qui a traversé la commune de l'est lyonnais, aux alentours de midi, indique l'adjoint à la Sécurité, Jean-Emmanuel Alloin.

Grâce aux caméras de vidéoprotection, le cortège a pu être suivi et les véhicules concernés identifiés. 17 procès-verbaux ont finalement été dressés pour différentes infractions, "représentant potentiellement plusieurs dizaines de points retirés sur les permis de conduire des contrevenants, selon la nature des infractions constatées", précise encore l’adjoint.

Et de conclure : "À Décines-Charpieu, la règle est simple : faites la fête, mais respectez notre ville, ses habitants et le Code de la route."