Actualité
Une employée d'une officine de Caluire délivrait de faux certificats de vaccination à ses proches.

Auvergne-Rhône-Alpes : la campagne de prévention contre la bronchiolite débute ce lundi

  • par C.M.

    • L’Agence régionale de santé lance ce lundi 14 septembre sa campagne de prévention contre la bronchiolite, alors que les chiffres enregistrés entre 2024 et 2025 offrent des "signaux encourageants".

    Malgré des températures toujours au-dessus des normales de saison, l'hiver approche peu à peu. L’Agence régionale de santé (ARS) lance donc, dès ce lundi 14 septembre, sa nouvelle campagne de prévention contre les infections à virus respiratoire syncytial (VRS), responsables de la majorité des bronchiolites du nourrisson. Pour rappel, ces infections représentent chaque année la première cause d’hospitalisation pour infection respiratoire aiguë (bronchiolite) durant l’hiver.

    Des signaux "encourageants" sur 2024-2025

    Depuis 2023, la stratégie nationale de prévention, qui associe la vaccination des femmes enceintes et l’immunisation des nourrissons par anticorps monoclonaux, en complément des gestes barrières, porte déjà ses fruits. Les chiffres enregistrés lors de la saison 2024-2025 en Auvergne-Rhône-Alpes apporteraient en effet des signaux "encourageants", selon l’ARS.

    Dans le détail, l’épidémie de bronchiolite chez les enfants de moins de 2 ans a été d’intensité modérée et plus courte que la saison précédente, avec une durée de 8 semaines contre 13 en 2023-2024. Un pic a été atteint en décembre 2024. Une baisse du nombre de cas graves nécessitant une prise en charge en réanimation pédiatrique a également été observée, avec 79 cas signalés, contre 108 en 2023-2024.

    Lire aussi : Bronchiolite du nourrisson : une étude "pionnière" des HCL révèle les inégalités territoriales de la métropole lyonnaise

    à lire également
    Lyon : un incendie se déclare dans les toilettes d’un lycée du 7e arrondissement, 800 personnes évacuées

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Une employée d'une officine de Caluire délivrait de faux certificats de vaccination à ses proches.
    Auvergne-Rhône-Alpes : la campagne de prévention contre la bronchiolite débute ce lundi 18:43
    Lyon : un incendie se déclare dans les toilettes d’un lycée du 7e arrondissement, 800 personnes évacuées 18:16
    Hôtel de ville de Lyon
    Journées européennes du patrimoine : Hôtel de Ville, musées, jardins… La Ville de Lyon ouvre ses portes aux visiteurs 17:54
    Abdelkader Lahmar, maire (LFI) de Vaulx-en-Velin @GL
    "Rien ne peut entacher la légitimité de notre victoire" : le maire de Vaulx-en-Velin Abdelkader Lahmar monte au créneau 17:31
    JO 2030 : Tony Estanguet à la tête du Cojop ? C'est un "non" catégorique 16:56
    d'heure en heure
    Lyon : le métro D perturbé en soirée dès ce lundi et jusqu’au 29 septembre 16:35
    Immobilier : la Saône-et-Loire, nouvelle étape de la diversification territoriale de Palauma Global Group 16:17
    Lyon : les HCL mettent en place un parcours de soins en 72 heures pour lutter contre le cancer de l’ovaire 15:59
    Municipales à Lyon : le recours de Jean-Michel Aulas bientôt rejeté par le tribunal administratif ? 15:23
    JO 2030 : "le Cojop est sur les rails", assure Vincent Roberti malgré le départ d’Edgar Grospiron 14:52
    Municipales : l'annulation des victoires LFI à Vaulx-en-Velin et Vénissieux préconisée devant le tribunal administratif 14:48
    Précarisation, manque de reconnaissance : les professionnels de la santé mobilisés une semaine début octobre à Lyon 14:41
    Journées européennes du patrimoine : la préfecture de l’Ain ouvre ses portes au public 14:03
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut