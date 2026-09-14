Auvergne-Rhône-Alpes : la campagne de prévention contre la bronchiolite débute ce lundi

L’Agence régionale de santé lance ce lundi 14 septembre sa campagne de prévention contre la bronchiolite, alors que les chiffres enregistrés entre 2024 et 2025 offrent des "signaux encourageants".

Malgré des températures toujours au-dessus des normales de saison, l'hiver approche peu à peu. L’Agence régionale de santé (ARS) lance donc, dès ce lundi 14 septembre, sa nouvelle campagne de prévention contre les infections à virus respiratoire syncytial (VRS), responsables de la majorité des bronchiolites du nourrisson. Pour rappel, ces infections représentent chaque année la première cause d’hospitalisation pour infection respiratoire aiguë (bronchiolite) durant l’hiver.

Des signaux "encourageants" sur 2024-2025

Depuis 2023, la stratégie nationale de prévention, qui associe la vaccination des femmes enceintes et l’immunisation des nourrissons par anticorps monoclonaux, en complément des gestes barrières, porte déjà ses fruits. Les chiffres enregistrés lors de la saison 2024-2025 en Auvergne-Rhône-Alpes apporteraient en effet des signaux "encourageants", selon l’ARS.

Dans le détail, l’épidémie de bronchiolite chez les enfants de moins de 2 ans a été d’intensité modérée et plus courte que la saison précédente, avec une durée de 8 semaines contre 13 en 2023-2024. Un pic a été atteint en décembre 2024. Une baisse du nombre de cas graves nécessitant une prise en charge en réanimation pédiatrique a également été observée, avec 79 cas signalés, contre 108 en 2023-2024.

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