Meyzieu : le projet Peyssilieu finalement validé après un premier refus en 2019

La Commission nationale d’aménagement commercial a validé le nouveau projet de transformation du site de Peyssilieu, porté par Meyzieu Distribution et accompagné depuis 2021 par la Métropole de Lyon.

Dans un communiqué de presse, la Métropole de Lyon salue l’avis favorable rendu par la CNAC pour le futur Peyssilieu, quatre ans après un premier refus. Depuis 2021, les études ont été entièrement reprises pour proposer un projet plus équilibré, conciliant développement économique et protection des terres agricoles, en cohérence avec la trajectoire Zéro artificialisation nette et le SCoT en révision.

Le programme prévoit 500 logements et la création d’un parc agricole de 7 hectares, doté d’un espace pédagogique. La Métropole adaptera le PLU-H et investira 3,5 M€ dans la requalification des accès, incluant des aménagements pour les mobilités actives et une future passerelle reliant l’OL Vallée au nouveau quartier.

Mené avec la Ville de Meyzieu, le projet s’inscrit dans une stratégie plus large de revitalisation, destinée à redonner attractivité aux zones commerciales de périphérie.