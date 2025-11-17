Actualité
Hotel de la Métropole
Hôtel de la Métropole de Lyon © Tim Douet

Meyzieu : le projet Peyssilieu finalement validé après un premier refus en 2019

  • par La Rédaction

    • La Commission nationale d’aménagement commercial a validé le nouveau projet de transformation du site de Peyssilieu, porté par Meyzieu Distribution et accompagné depuis 2021 par la Métropole de Lyon.

    Dans un communiqué de presse, la Métropole de Lyon salue l’avis favorable rendu par la CNAC pour le futur Peyssilieu, quatre ans après un premier refus. Depuis 2021, les études ont été entièrement reprises pour proposer un projet plus équilibré, conciliant développement économique et protection des terres agricoles, en cohérence avec la trajectoire Zéro artificialisation nette et le SCoT en révision.

    Le programme prévoit 500 logements et la création d’un parc agricole de 7 hectares, doté d’un espace pédagogique. La Métropole adaptera le PLU-H et investira 3,5 M€ dans la requalification des accès, incluant des aménagements pour les mobilités actives et une future passerelle reliant l’OL Vallée au nouveau quartier.

    Mené avec la Ville de Meyzieu, le projet s’inscrit dans une stratégie plus large de revitalisation, destinée à redonner attractivité aux zones commerciales de périphérie.

    à lire également
    pénurie reblochon
    Reblochons retirés en Haute-Savoie : nouvelle alerte sanitaire autour d’un risque d’E. Coli

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    pénurie reblochon
    Reblochons retirés en Haute-Savoie : nouvelle alerte sanitaire autour d’un risque d’E. Coli 11:40
    Malgré une baisse de trafic en 2024, la circulation autour de Lyon reste saturée 10:58
    Haute-Savoie : une future Maison du ski pour rassembler les acteurs de la glisse 10:20
    L'Asvel gagne à Limoges et reste dans le peloton de tête 09:52
    Pollution à Lyon : une qualité de l'air bonne ce lundi 09:18
    d'heure en heure
    Ain : un rassemblement illégal de tuning dégénère à Bourg-en-Bresse 08:50
    Hotel de la Métropole
    Meyzieu : le projet Peyssilieu finalement validé après un premier refus en 2019 08:14
    Avalanche PGHM secours en montagne
    Avalanches et crues : deux départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance 07:31
    Un voile opaque et un ciel nébuleux sont attendus toute la journée à Lyon ©Manon Millet
    Un lundi frais et humide à Lyon, seulement 12 degrés attendus 07:12
    "La PMI est un service public gratuit, essentiel pour les jeunes parents" défend Lucie Vacher (Métropole de Lyon) 07:00
    Rhône : plusieurs travaux vont perturber les routes la semaine prochaine 16/11/25
    Berges du Rhône à Lyon
    Les températures chutent pour la semaine à Lyon 16/11/25
    Un festival dédié au féminisme inclusif et aux cultures queer à Lyon 16/11/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut