Ain : un exercice de gestion de crise réalisé à la centrale du Bugey ce mercredi

Un exercice de gestion de crise va être réalisé à la centrale du Bugey, dans l’Ain, ce mercredi 30 septembre. D’importants moyens vont être déployés à l’intérieur, ainsi qu’aux abords du site.

Ce mercredi 30 septembre, la centrale nucléaire du Bugey sera au cœur d’un exercice de gestion de crise. Une simulation très particulière, menée par EDF, en coordination avec la Préfecture de l'Ain, les forces de l’ordre, le Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Ain et Réseau de Transport d'Électricité (RTE). Celui-ci aura lieu de 8h du matin à 13h30.

Tester les dispositifs en cas de vraie crise

L’objectif de cet exercice est de tester l’organisation de toutes les équipes de la centrale nucléaire du Bugey en cas de crise. Les dispositifs de coordination et de communication entre tous les services seront également observés de près. Même si ces tests sont régulièrement réalisés, le scénario, quant à lui, n’est jamais le même et n’est dévoilé aux participants que le jour même, rendant la tâche plus réaliste.

"Cet exercice est exclusivement destiné à l'entraînement des organisations. Il ne présente aucun risque pour la population, les salariés ou l'environnement. Aucune action particulière n'est attendue de la part des riverains", rappellent les services de l’État dans un communiqué paru ce lundi 28 septembre. Les secours seront également mobilisés lors de l’exercice.

La préfecture précise que d’importants moyens humains et matériels seront installés aux abords de la centrale du Bugey. Ne soyez donc pas perturbé entre 8h et 13h30 ce mercredi, tout sera sous contrôle.

Lire aussi : Ain : un centre de supervision de la fibre optique inauguré à Bourg-en-Bresse