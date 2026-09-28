Actualité
Image d’illustration. @PHILIPPE HUGUEN / AFP

Vénissieux : une jeune femme de 18 ans grièvement blessée pas des tirs

  • par LR

    • Une victime de 18 ans a été touchée dans la nuit de samedi à dimanche par des balles à Vénissieux. Deux autres personnes ont également été touchées.

    Une femme de 18 ans a été hospitalisée avec pronostic vital engagé à la suite de tirs par arme à feu qui ont fait trois blessés au total dans la nuit à Vénissieux, en banlieue de Lyon, a indiqué le parquet dimanche matin.

    "Nous n'avons pas de nouvelles récentes de son état de santé", a précisé le parquet à l'AFP. La rafale a visé vers 1h40, dans la nuit de samedi à dimanche, la terrasse d'un bar-restaurant, selon une source policière. Cet établissement avait déjà été la cible de tirs en février.

    Le parquet ne s'est pas prononcé sur un éventuel lien avec le trafic de stupéfiants implanté dans cette commune et d'autres de l'agglomération. Trois personnes ont été blessées et deux hospitalisées, indique Lyon Mag. L'auteur des tirs aurait utilisé une arme automatique et aurait fui en trottinette électrique.

    L'enquête en flagrance, confiée à la Division de la criminalité organisée et spécialisée (DCOS) du Rhône, est ouverte du chef de tentative d'homicide volontaire en bande organisée, selon le parquet.

    à lire également
    Trottinette électrique
    Un jeune homme grièvement blessé après avoir été percuté à trottinette près de Lyon

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Trottinette électrique
    Un jeune homme grièvement blessé après avoir été percuté à trottinette près de Lyon 08:40
    avion
    Une batterie externe prend feu dans un avion : un vol Lufthansa dérouté vers Lyon 08:12
    Vénissieux : une jeune femme de 18 ans grièvement blessée pas des tirs 07:47
    Sénatoriales dans le Rhône : Gabriel Amard fait entrer LFI au Sénat, la gauche perd un siège 07:28
    Le Lyonnais Paul Seixas termine 15e des Mondiaux, après avoir longtemps joué les premiers rôles 07:19
    d'heure en heure
    Un lundi chaud et globalement ensoleillé à Lyon, jusqu'à 28 degrés attendus 07:07
    Tristan Defay
    Montée du Chemin-Neuf à Lyon : "Nous ne souhaitons pas de régression" 07:00
    À Saint-Priest, un cortège de mariage verbalisé à 87 reprises par la police 27/09/26
    Voyager dans le temps : des passionnés vous proposent de découvrir Lyon en 1700 27/09/26
    À Lyon, une soirée pour réfléchir à l’indépendance du monde du livre 27/09/26
    Fête des animaux : la SPA de Lyon ouvre ses portes en octobre 27/09/26
    "On ne pouvait pas manquer ça" : les pape zones attirent de nombreux fidèles à Lyon 27/09/26
    Girls in Hawaii en concert à La Rayonne à Villeurbanne 27/09/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut