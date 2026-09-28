Vénissieux : une jeune femme de 18 ans grièvement blessée pas des tirs

Une victime de 18 ans a été touchée dans la nuit de samedi à dimanche par des balles à Vénissieux. Deux autres personnes ont également été touchées.

Une femme de 18 ans a été hospitalisée avec pronostic vital engagé à la suite de tirs par arme à feu qui ont fait trois blessés au total dans la nuit à Vénissieux, en banlieue de Lyon, a indiqué le parquet dimanche matin.

"Nous n'avons pas de nouvelles récentes de son état de santé", a précisé le parquet à l'AFP. La rafale a visé vers 1h40, dans la nuit de samedi à dimanche, la terrasse d'un bar-restaurant, selon une source policière. Cet établissement avait déjà été la cible de tirs en février.

Le parquet ne s'est pas prononcé sur un éventuel lien avec le trafic de stupéfiants implanté dans cette commune et d'autres de l'agglomération. Trois personnes ont été blessées et deux hospitalisées, indique Lyon Mag. L'auteur des tirs aurait utilisé une arme automatique et aurait fui en trottinette électrique.

L'enquête en flagrance, confiée à la Division de la criminalité organisée et spécialisée (DCOS) du Rhône, est ouverte du chef de tentative d'homicide volontaire en bande organisée, selon le parquet.