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Illustration Sénat. (Photo by STEPHANE DE SAKUTIN / AFP)

Sénatoriales dans l’Ain : trois femmes prennent les trois sièges au Palais du Luxembourg

  • par Corentin Lucas

    • Véronique Baude (LR) fait son entrée au Sénat, tandis que Florence Blatrix-Contat et Sylvie Goy-Chavent conservent leur siège à la suite des élections sénatoriales.

    Les Sénatoriales 2026 se sont déroulées ce dimanche 27 septembre. Sur les trois sièges à pourvoir dans l’Ain, Véronique Baude (LR), Florence Blatrix-Contat (divers gauche) et Sylvie Goy-Chavent (divers droite) ont été élues par les grands électeurs dans les trois sièges disponibles au Sénat.

    Avec 738 voix, soit 38,50 % des suffrages exprimés, la liste menée par Véronique Baude arrive en tête et décroche un siège. La candidate LR succède ainsi à Patrick Chaize, sénateur sortant qui figurait en deuxième position sur sa liste. Derrière, Florence Blatrix-Contat recueille 471 voix (24,57 %) et conserve son siège. Sylvie Goy-Chavent obtient pour sa part 419 voix (21,86 %) et est également réélue.

    Les autres listes n’obtiennent aucun siège. Celle conduite par Olga Givernet, ancienne ministre et candidate de l’Union centriste, recueille 136 voix, soit 7,09 % des suffrages exprimés. La liste Reconquête ! menée par Thibault Dumas obtient 84 voix (4,38 %), devant celle de Lola Huguet, soutenue par La France insoumise, qui recueille 62 voix (3,23 %). La liste divers droite de Jean-François Thierry ferme la marche avec 7 voix (0,37 %).

    Sylvie Goy-Chavent vers le futur groupe RN-UDR

    L’élection de Sylvie Goy-Chavent comporte toutefois une particularité. Jusqu’ici membre du groupe Les Républicains, la sénatrice de l’Ain est annoncée comme soutien du futur groupe réunissant le Rassemblement national et l’UDR d’Éric Ciotti. Son soutien permettra au groupe RN-UDR d’atteindre 15 membres, permettant au parti de constituer son premier groupe au Palais du Luxembourg.

    Lire aussi : Sénatoriales 2026 en Saône-et-Loire : Fabien Genet, Marie Mercier et Paulette Matray obtiennent les trois sièges

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