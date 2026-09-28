Une batterie externe prend feu dans un avion : un vol Lufthansa dérouté vers Lyon

Une batterie externe a pris feu dans un avion Lufthansa reliant Francfort à Lisbonne, contraint de se poser à Lyon.

Un avion de Lufthansa reliant Francfort à Lisbonne a été dérouté samedi soir vers Lyon après qu'une batterie externe (powerbank) appartenant à un passager a pris feu à bord, sans faire de blessés, a appris l'AFP dimanche auprès de la compagnie.

L'incident s'est produit sur le vol LH1170 alors qu'un Airbus A321-200 transportant 198 passagers se dirigeait vers la capitale portugaise. L'équipage a immédiatement sécurisé la batterie dans un sac de protection spécialement conçu pour les batteries au lithium, a expliqué un porte-parole de Lufthansa.

Par mesure de sécurité, les pilotes ont décidé de se dérouter vers Lyon (centre est de la France) et ont déclaré une situation d'urgence afin d'obtenir la priorité à l'atterrissage. L'appareil s'est posé sans incident peu avant 20h GMT. Les passagers ont ensuite quitté l'avion normalement et aucun blessé n'est à déplorer. Les 198 passagers ainsi que les six membres d'équipage ont été hébergés à l'hôtel avant d'être réacheminés dimanche vers Lisbonne.

Lufthansa a dit regretter "la situation et l'interruption de voyage qui en a résulté pour nos passagers", selon un porte-parole. "La sécurité de nos passagers et de nos équipages demeure à tout moment la priorité absolue de Lufthansa", a-t-il ajouté.

Depuis janvier 2026, la compagnie à la grue interdit l'utilisation et la recharge des batteries externes à bord de ses appareils, même si les passagers sont autorisés à en transporter jusqu'à deux en cabine, sous certaines conditions de sécurité.