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Photo d’illustration (Source : SDMIS69)

Près de Lyon : un important incendie détruit une partie d’une salle communale

  • par Corentin Lucas

    • Un incendie s’est déclaré dimanche 27 septembre en fin d’après-midi à l’espace Gaston Rébuffat, à Craponne, mobilisant une cinquantaine de sapeurs-pompiers.

    Un important incendie a touché l’espace Gaston Rébuffat à Craponne, à l’ouest de Lyon, ce dimanche 27 septembre. Le feu s’est déclaré peu avant 18h dans ce complexe de plus de 1 500 m². Rapidement, d’importants moyens de secours ont été engagés pour lutter contre les flammes. Une cinquantaine de sapeurs-pompiers et une vingtaine d’engins ont été mobilisés. À 20h30, le feu était maîtrisé. Fort heureusement, aucune victime n’est à déplorer.

    Selon les informations de nos confrères du Progrès, les flammes auraient principalement ravagé la partie dédiée aux équipements sportifs. L’incendie serait parti d’un local poubelle et aurait causé des dégâts importants. Le gymnase est inutilisable et une partie de la structure s’est effondrée.

    Rappelons que le complexe avait été entièrement reconstruit en 2013 pour accueillir différents types d’événements.

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