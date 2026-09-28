Lyon : un rassemblement prévu ce lundi à l’occasion de la Journée internationale du droit à l’IVG

Des cintres peints en rouge pour symboliser les IVG clandestines lors de la manifestation pour le droit à l’IVG samedi 2 juillet à Lyon. Photo: Nadège D.

Le collectif Droits des Femmes 69 organise un rassemblement ce lundi à 18 h 30, place de la Comédie (1er arr.), pour défendre le droit à l’avortement partout dans le monde.

À l’occasion de la Journée internationale pour le droit à l’avortement, le collectif Droits des Femmes 69 organise un rassemblement place de la Comédie, dans le 1er arrondissement de Lyon. Le rendez-vous est fixé à 18 h 30.

Les collectifs et associations appellent à se réunir pour "exiger un réel accès à l’avortement en France, avec des hôpitaux de proximité, des moyens pour la santé, la réduction des délais d’attente, et la fin de la stigmatisation", mais aussi pour réaffirmer leur combat contre "les discours et les politiques nationalistes, natalistes et racistes, qui entravent le droit à disposer de son corps" et "les discours réactionnaires de la droite et de l’extrême-droite."

Dans son communiqué, le collectif Droits des Femmes 69 rappelle également que le droit des femmes et des minorités de genre à disposer de leur corps et le droit à la santé sont des droits "fondamentaux." "Ils concourent à la réalisation pleine et entière de tous les autres droits et à l'émancipation de toutes et tous !", poursuit-il.

Plusieurs prises de parole rythmeront la manifestation, comme celles du Planning familial et du collectif Enfantiste, dont le rassemblement contre les violences sexistes et sexuelles succédera au rassemblement pour l’IVG, au même endroit.

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