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Tramway régional entre Crémieu et Lyon via Meyzieu. Crédit : Région Auvergne-Rhône-Alpes

Métropole de Lyon : le service express régional métropolitain franchit une nouvelle étape

  • par C.M.
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    • Les élus du conseil métropolitain ont approuvé, ce lundi 28 septembre, le dossier de demande de statut de service express régional métropolitain (SERM).

    Le projet de service express régional métropolitain (SERM) franchit une nouvelle étape ce lundi 28 septembre avec l’approbation du dossier de demande de statut lors du conseil métropolitain. Pour rappel, le SERM s’appuiera à terme sur une étoile ferroviaire de 108 gares, situées dans les sept départements concernés, dont la fréquence sera d’un train toutes les 15 minutes en heure de pointe sur la plupart des axes. Il alliera par ailleurs une offre multimodale, associant TER, métros, tramways, bus et cars express, covoiturage et vélo.

    Une première étape, prévue d’ici 2030 et potentiellement déployable dès janvier 2029, prévoit 113 trains supplémentaires par jour, principalement en heures creuses, ainsi qu’une amplitude horaire élargie. Une dizaine de ligne de cars express ou TCL seront également créées ou renforcées d’ici quatre ans, et sept à huit lignes structurantes de covoiturage sont envisagées. Le projet prévoit également une première extension de T-Libr, avant la mise en place à moyen terme d’une tarification multimodale zonale harmonisée à l’échelle du SERM.

    "Nous voulons passer de la préfiguration à la réalisation. Notre objectif n’est pas de demander aux habitants de moins prendre leur voiture : c’est de leur donner de vraies raisons de la laisser chez eux. Cela passe par plus de trains, des trains plus fréquents et plus fiables, mais aussi par de meilleures connexions avec les TCL, les cars, les parkings-relais, le covoiturage et le vélo. Le SERM doit être construit à l’échelle réelle des déplacements quotidiens", déclare Véronique Sarselli, présidente de la Métropole de Lyon.

    Lire aussi : La Région confirme la poursuite du projet de tramway entre Crémieu et Lyon via Meyzieu

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