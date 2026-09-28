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Trottinette électrique
Trottinette électrique. ©Romane Thevenot

Un jeune homme grièvement blessé après avoir été percuté à trottinette près de Lyon

  • par Corentin Lucas

    • Un jeune homme de 25 ans aurait été percuté par une voiture alors qu’il circulait à trottinette, dans la nuit de samedi à dimanche, à Vaulx-en-Velin. Son pronostic vital est engagé.

    Les faits se sont produits dans la nuit du samedi 26 au dimanche 27 septembre, vers 0h30, dans la commune de Vaulx-en-Velin. Un jeune homme de 25 ans a été grièvement blessé à la suite d’un accident. Selon les informations du Progrès, l’individu, originaire de Vaulx-en-Velin, circulait à trottinette lorsqu’il aurait été percuté par une voiture. 

    Pris en charge par les secours, le jeune homme a été transporté à l’hôpital pour y être déchocagé. Son état se serait ensuite détérioré, au point de voir son pronostic vital être engagé.

    Les circonstances précises de l’accident restent pour l’heure inconnues. Pour rappel, dans la commune voisine de Villeurbanne, le port du casque est devenu obligatoire à trottinette pour limiter les risques d’accidents graves.

    Lire aussi : Vénissieux : une jeune femme de 18 ans grièvement blessée par des tirs

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