Sénatoriales 2026 en Saône-et-Loire : Fabien Genet, Marie Mercier et Paulette Matray obtiennent les trois sièges

Il n’aura fallu qu’un seul tour pour attribuer les trois sièges de sénateurs en Saône-et-Loire. Un scrutin marqué par une participation de 98,75% des grands électeurs.

Les 1685 grands électeurs de Saône-et-Loire étaient appelés aux urnes, dimanche 27 septembre, pour élire trois sénateurs. Six listes avaient été officiellement déposées, avec notamment la présence de trois sénateurs sortants.

Les résultats des élections sénatoriales en Saône-et-Loire sont désormais connus. À l'issue du premier tour organisé dimanche 27 septembre 2026, les trois sièges à pourvoir reviennent à Fabien Genet, Marie Mercier et Paulette Matray, tous trois sénateurs sortants.

Fabien Genet (divers droite)arrive en tête du scrutin avec sa liste "Dynamique Saône-et-Loire avec Fabien Genet". Il recueille 503 voix, soit 30,76% des suffrages exprimés, et obtient un siège.

Marie Mercier, à la tête de la deuxième liste divers droite "Avec vous pour la Saône-et-Loire", rassemble 437 voix, soit 26,73% des exprimés, et décroche également un siège.

Le troisième siège revient à Paulette Matray qui représentait la gauche. Sa liste "Pour une Saône-et-Loire solidaire et humaniste" obtient 339 voix, représentant 20,73% des suffrages exprimés.

Quant aux trois autres candidatures, elles n'obtiennent aucun siège. Jean-François Farenc (liste divers) recueille 158 voix (9,66% des exprimés), devant Jean Masdupuy (RN) avec 153 voix (9,36%) et Damien Saley (LFI) avec 45 voix (2,75 %).

La participation a été particulièrement élevée parmi les grands électeurs : sur 1 685 inscrits, 1 664 ont pris part au vote, soit 98,75%. Le scrutin compte 1 635 suffrages exprimés, sept bulletins blancs et 22 bulletins nuls.

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