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Vue de Lyon (CM)

Un dernier coup de chaud avant un retour à la normale : quelle météo à Lyon cette semaine ?

  • par Corentin Lucas

    • La dernière semaine devrait sonner le glas de l’été 2026. Si les températures seront encore élevées jusqu’à mercredi, la suite verra l’automne l’emporter.

    Il fera encore anormalement chaud ce lundi 28 septembre. Si l’automne est officiellement arrivé, la météo nous laisse encore croire que l’été n’est pas terminé à Lyon. En effet, pour ce début de semaine, les températures atteindront encore les 28 degrés, accompagnées d’un soleil de plomb. Même chose pour la journée de mardi, où il fera même un degré de plus. Nous allons être à plus de huit unités au-dessus des normales de saison.

    D’après les données de Météo France, la tendance devrait changer à partir de ce mercredi. Comme un symbole, le dernier jour du mois de septembre fera la transition vers un temps automnal. S’ils annoncent tout de même 27 degrés la journée, des averses prévues en soirée devraient faire redescendre le mercure.

    Jeudi 1er octobre, la pluie et le vent seront de mise, en plus des 20 degrés annoncés. Même chose pour vendredi. Le week-end devrait être frais mais stable. Il fera 22 degrés le samedi, et 20 le dimanche.

    Lire aussi : Deux incendies près de Lyon : des habitants évacués à Tarare ce samedi

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