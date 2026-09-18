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David Metaxas
Me David Metaxas, avocat. (Photo : Nathan Chaize)

Affaire David Metaxas : l’avocat lyonnais conteste les accusations de violences sexuelles

  • Par Corentin Lucas

    • Mis en examen depuis novembre 2025 pour viols, tentatives de viols et agressions sexuelles, David Metaxas est visé par six plaintes. Après le témoignage public d’une ancienne stagiaire, l’avocat lyonnais est sorti du silence.

    David Metaxas est mis en examen depuis novembre 2025 pour viols, tentatives de viols et agressions sexuelles par personne ayant autorité. Les six femmes qui ont porté plainte décrivent des violences sexuelles et une situation d’emprise. L’avocat lyonnais conteste les faits qui lui sont reprochés.

    Après la prise de parole jeudi 17 septembre de l’une des plaignantes sur France Inter, présentée comme une ancienne stagiaire, David Metaxas a souhaité livrer sa version auprès de nos confrères de LyonMag. Concernant celle-ci, l’avocat reconnaît l’existence d’une relation sexuelle alors qu’elle effectuait son stage dans son cabinet en 2021, mais il conteste le caractère non consenti décrit par la plaignante.

    Selon lui, leur relation se serait même poursuivie pendant plus de deux ans et demi. David Metaxas posséderait des photos d’un week-end passé avec elle à Courchevel en février 2023, ainsi qu’un poème qu’elle lui aurait adressé en septembre de la même année. "J’ai tous les éléments. Et ça a été versé au dossier d’instruction", assure-t-il à LyonMag. L’avocat conteste également la chronologie des accusations. Selon lui, leur relation aurait basculé en 2023 après qu’elle aurait appris qu’il fréquentait une autre femme. Il affirme qu’elle lui aurait demandé de mettre fin à cette relation et qu’il aurait refusé.

    David Metaxas soutient que les accusations seraient apparues dans les semaines suivantes. Il affirme également avoir déposé plusieurs plaintes contre elle, notamment pour dégradation de biens, harcèlement, diffamation et dénonciation calomnieuse. Après la diffusion du témoignage sur France Inter, l’avocat annonce vouloir saisir une nouvelle fois la justice.

    L’accusé affirme à nos confrères que les enquêteurs auraient procédé à des vérifications matérielles concernant d’autres témoignages. Il cite le cas d’une autre plaignante qui aurait raconté avoir voulu quitter une soirée en commandant un Uber, avant que l’avocat n’annule la course et l’emmène dans un hôtel. David Metaxas révèle des données concernant une réservation de chambre, effectuée selon lui de 16h à 18h, puis une course Uber entre 18h et 18h30 vers Tassin-la-Demi-Lune. La soirée n’aurait donc jamais existé.

    Enfin, David Metaxas indique avoir demandé l’exploitation complète de son téléphone portable. Il aurait transmis à la juge d’instruction une clé USB contenant 260 fichiers, tels que des photographies, des vidéos et des contenus intimes échangés ou réalisés pendant les périodes concernées par les accusations.

    À noter que les investigations et les expertises concernant cette affaire sont toujours en cours.

    Lire aussi : "Ne pas connaître ce qui s’est passé peut conduire à des erreurs": l'étrange mea-culpa de Jean-Michel Aulas sur l'affaire Abreu

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