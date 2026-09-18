Actualité
Un cambriolage à eu lieu dans le quartier quartier Ferrandiere / Maisons Neuves, le suspect à d'abord volé les clés de l'appartement.
(image d’illustration – @ WilliamPham)

Rhône : à La Mulatière, toute personne retrouvée ivre sur la voie publique pourrait être sanctionnée de 150 euros

  • par LR

    • Lors du prochain conseil municipal, le 22 septembre, la Ville de La Mulatière va soumettre au vote une délibération visant à sanctionner de 150 euros toute personne retrouvée en état d’ébriété sur la voie publique.

    C’est une sanction qui pourrait en dissuader quelques-uns. Lors du prochain conseil municipal, prévu le 22 septembre, la Ville de La Mulatière va soumettre au vote une délibération pour sanctionner de 150 euros toute personne ayant été prise en charge par la police en état d’ivresse.

    Selon nos confrères du Progrès, la municipalité s’appuie sur l’article L. 3341-1, dans lequel il est rappelé que toute personne retrouvée en état d’ivresse dans un lieu public peut être conduite, par mesure de police, dans un commissariat, une gendarmerie ou dans une chambre de sûreté, aux frais de la personne concernée. La mesure, si elle est adoptée, pourrait entrer en vigueur dès le 1er octobre.

    Avec cette mesure, la Ville de La Mulatière souhaite "responsabiliser les personnes dont le comportement entraîne une mobilisation exceptionnelle des moyens municipaux."

    à lire également
    Entre Hong Kong et Las Vegas : Lyon reste dans le top 100 des villes mondiales

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    18e Biennale d’art contemporain : focus sur quelques artistes invités 11:20
    Entre Hong Kong et Las Vegas : Lyon reste dans le top 100 des villes mondiales 10:59
    Un cambriolage à eu lieu dans le quartier quartier Ferrandiere / Maisons Neuves, le suspect à d'abord volé les clés de l'appartement.
    Rhône : à La Mulatière, toute personne retrouvée ivre sur la voie publique pourrait être sanctionnée de 150 euros 10:41
    Journées du patrimoine : le programme haut-savoyard de cette 43e édition 10:20
    Il est désormais interdit d’étendre son linge aux fenêtres dans cette commune du Rhône 10:04
    d'heure en heure
    voiture police faits-divers
    Villeurbanne : un homme prend rendez-vous sur Leboncoin pour l'achat d'une voiture mais se fait tirer dessus 09:35
    Rillieux-la-Pape : deux policiers municipaux blessés dans une attaque au cocktail Molotov 09:07
    Bron
    Nouvelles Galeries de Bron : quatre nouvelles enseignes annoncées avant l’ouverture 08:50
    Lyon : AiRT DE FAMILLE revient sur les toits de Perrache avec 31 artistes 08:33
    Lyon ville crassiers
    Saint-Étienne Métropole : la santé environnementale au cœur de la Semaine du développement durable 08:30
    Hotel de la Métropole
    Industrie : la région lyonnaise part séduire les investisseurs allemands à Berlin 07:54
    La Ville de Lyon lance sa commission sur les violences sexistes et sexuelles, première étape d’un vaste plan municipal 07:35
    Un vendredi entre nuages et éclaircies à Lyon, jusqu'à 24 degrés attendus 07:14
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut