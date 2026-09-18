Rhône : à La Mulatière, toute personne retrouvée ivre sur la voie publique pourrait être sanctionnée de 150 euros

Lors du prochain conseil municipal, le 22 septembre, la Ville de La Mulatière va soumettre au vote une délibération visant à sanctionner de 150 euros toute personne retrouvée en état d’ébriété sur la voie publique.

C’est une sanction qui pourrait en dissuader quelques-uns. Lors du prochain conseil municipal, prévu le 22 septembre, la Ville de La Mulatière va soumettre au vote une délibération pour sanctionner de 150 euros toute personne ayant été prise en charge par la police en état d’ivresse.

Selon nos confrères du Progrès, la municipalité s’appuie sur l’article L. 3341-1, dans lequel il est rappelé que toute personne retrouvée en état d’ivresse dans un lieu public peut être conduite, par mesure de police, dans un commissariat, une gendarmerie ou dans une chambre de sûreté, aux frais de la personne concernée. La mesure, si elle est adoptée, pourrait entrer en vigueur dès le 1er octobre.

Avec cette mesure, la Ville de La Mulatière souhaite "responsabiliser les personnes dont le comportement entraîne une mobilisation exceptionnelle des moyens municipaux."