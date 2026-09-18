Concert : l’art de l’Ásgeir

Ásgeir, anciennement connu sous le nom Ásgeir Trausti, détient un record non négligeable dans son pays natal, l’Islande, celui d’avoir publié un album, son premier, en 2012, acheté par 10 % de la population locale.

En France, cela ferait un disque vendu à près de 7 millions d’exemplaires. Bon, en Islande, ça en fait un peu plus de 30 000 mais ça reste un record.

Cette année, après bien des détours, l’Islandais a publié Julia, un disque qui revient à ses fondamentaux folk pleins de langueur. C’est suffisamment beau pour aller l’écouter sur scène.

Ásgeir – Le 20 septembre au Transbordeur