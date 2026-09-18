Culture
Ásgeir © Anna Maggy

Concert : l’art de l’Ásgeir

  • Par Kevin Muscat

    • Ásgeir, anciennement connu sous le nom Ásgeir Trausti, détient un record non négligeable dans son pays natal, l’Islande, celui d’avoir publié un album, son premier, en 2012, acheté par 10 % de la population locale. 

    En France, cela ferait un disque vendu à près de 7 millions d’exemplaires. Bon, en Islande, ça en fait un peu plus de 30 000 mais ça reste un record. 

    Cette année, après bien des détours, l’Islandais a publié Julia, un disque qui revient à ses fondamentaux folk pleins de langueur. C’est suffisamment beau pour aller l’écouter sur scène.

    Ásgeir – Le 20 septembre au Transbordeur

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