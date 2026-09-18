Entre Hong Kong et Las Vegas : Lyon reste dans le top 100 des villes mondiales

Dans son édition 2026 du Global Cities Index, le cabinet Oxford Economics place Lyon au 88e rang mondial sur 1 000 métropoles étudiées, confirmant son statut de deuxième ville française derrière Paris, devant Marseille, Toulouse, Grenoble et Nantes.

Publié chaque année par le cabinet britannique Oxford Economics, le Global Cities Index évalue 1 000 métropoles à travers le monde selon cinq critères : l'économie, le capital humain, la qualité de vie, l'environnement et la gouvernance. Verdict pour 2026 : Lyon occupe la 88e place mondiale, un rang qui la classe juste derrière Hong Kong et devant Las Vegas.

Paris, elle, campe sur le podium mondial, à la 3e place, juste derrière New York et Londres, qui trustent la tête du classement. Lyon reste ainsi la deuxième ville française du classement, devant Marseille (203e), Grenoble (130e), Nantes (135e) ou encore Toulouse (126e) qui talonne désormais Lyon en nombre d'habitants intra-muros.

Lyon menacé par Varsovie au classement

Dans le détail du classement mondial, la capitale des Gaules tire sa note vers le haut grâce à son économie (88e) et sa qualité de vie (91e), mais peine davantage sur le capital humain (175e) et l'environnement (130e).

Le rapport pointe enfin une concurrence croissante des villes d'Europe centrale et orientale : ses auteurs anticipent que Varsovie, portée par l'essor de sa classe moyenne, dépassera Lyon en taille de marché de consommation d'ici 2050 — un signal des recompositions à venir dans la hiérarchie urbaine européenne.

Quant à Toulouse (qui pourrait bientôt dépasser Lyon en population), l'un des principaux facteurs qui explique son succès réside dans “la capacité de la ville à se positionner comme une alternative attrayante par rapport à ses grandes voisines”.

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