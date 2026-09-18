Maison de la danse : l’humanité dansée de Christos Papadopoulos

Dans My Fierce Ignorant Step, le chorégraphe Christos Papadopoulos célèbre la jeunesse avec une danse à la fois très intériorisée et explosive. À ne pas rater !

Nouvel artiste associé de la Maison de la danse, découvert à Lyon lors de la Biennale de la danse 2023 avec le splendide Mycélium créé pour le Ballet de l’Opéra de Lyon, Christos Papadopoulos revient avec My Fierce Ignorant Step (Mon Pas féroce et ignorant), une pièce qui puise dans les souvenirs sonores de son enfance partagés avec d’autres Grecs, constituant une mémoire collective liée au destin du pays et à une jeunesse dont il se rappelle qu’elle était pleine de désirs, avec sa vérité et son courage, sa soif de vivre et ce sentiment que tout était possible.

Et il est urgent selon lui de lui prêter une attention particulière pour ne pas oublier ce qu’elle est – porteuse du sens d’un monde futur, en proie aujourd’hui aux guerres, à la corruption, à la montée de l’extrême droite, à la fragilité des sociétés et des êtres humains.

Ainsi My Fierce Ignorant Step résonne comme une tentative de renouer avec un monde ouvert, avec ce sentiment “d’être ensemble”, point de départ simple où semblent émerger aussi bien la politique que l’amour.

Il réunit sur scène dix jeunes danseurs et danseuses qui créent un paysage sonore extatique rempli de souvenirs et d’expériences, emmenés par la musique électro de Kornilios Selamsis dans un élan rajeux et joyeux qui ira crescendo jusqu’à l’éclat des corps.

La recherche d’une condition humaine intérieure

Depuis plusieurs années, Christos Papadopoulos puise son inspiration dans l’observation de la nature, ses systèmes d’organisation et de communication (la vie des oiseaux migrateurs, la maléabilité des icebergs, la reproduction souterraine du mycélium), interrogeant de fait nos propres systèmes d’organisation, la manière d’être de l’individu au sein d’une communauté de corps, créant des écritures avec des déplacements de groupes à l’unisson où de petits mouvements surgis transforment la danse de l’intérieur et troublent notre perception.

Et si l’inspiration est ici différente, la recherche d’une condition humaine intérieure est la même : “La synchronisation de mouvements multipliés n’est pas le but,dit-il, nous ne dansons pas ensemble parce que nous sommes synchronisés, mais nous nous synchronisons parce que nous sommes ensemble. Le système qui émerge n’est pas une priorité, pas plus que la beauté. Il s’agit plutôt de mécanismes qui nous permettent de nous trouver, d’exister, de nous rencontrer et de nous émerveiller devant l’énergie qui naît, se multiplie, se diffuse et s’offre.”

My Fierce Ignorant Step -Christos Papadopoulos

Du 23 au 25 septembre à la Maison de la danse