Il est désormais interdit d’étendre son linge aux fenêtres dans cette commune du Rhône

La Ville de Thizy-les-Bourgs (Rhône) a pris un arrêté interdisant à ses habitants d’étendre leur linge ou d’accrocher des objets aux fenêtres.

La mesure peut faire sourire, mais pour la commune de Thizy-les-Bourgs (Rhône), le sujet est sérieux. La commune, située au nord de Lyon, a pris un arrêté le 8 septembre dernier pour interdire l’étendage de linge ou de tout autre objet aux balcons, fenêtres et façades d’immeubles visibles depuis les voies publiques.

"Non, nous ne sommes pas à Naples", lance la mairie dans une publication sur les réseaux sociaux. Elle ajoute : "À Thizy-les-Bourgs aussi, chacun peut contribuer, à son échelle, au rayonnement et à l’image de notre commune. Une commune agréable et accueillante, c’est aussi l’affaire de tous."

Désormais, seuls les étendoirs installés sur les balcons restent autorisés dès lors qu’ils ne dépassent pas la hauteur du garde-corps. Si les riverains venaient à ne pas respecter cette mesure, des contraventions pourront être émises.