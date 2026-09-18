Dictée médiévale, chartreuse millénaire... ce qu'il ne faut pas manquer ce week-end en Haute-Savoie pour les Journées du patrimoine.

Les Journées européennes du patrimoine reviennent ce week-end, du vendredi 18 au dimanche 20 septembre 2026. En Haute-Savoie, 229 animations sont prévues. Cette 43e édition s’articule autour de deux thèmes choisis au niveau européen le "patrimoine de la photographie", à l'occasion du bicentenaire de cette invention, et le "patrimoine en péril". La plupart des sites publics sont ouverts gratuitement au public. C’est le cas du Musée-Château d'Annecy et du Palais de l'Île. Au programme : une visite familiale intitulée "Le fabuleux destin des Dunant" samedi de 11h à 14 et des visites guidées de l'exposition consacrée à la métamorphose de la ville au XIXe siècle ce dimanche.À Annecy, les Archives départementales de la Haute-Savoie proposent plusieurs formats sur les deux jours : un atelier généalogie destiné aux familles, une visite du bâtiment et de ses mission ainsi qu'une "Nuit aux Archives" organisée dès ce vendredi soir. Les groupes sont limités à une douzaine ou une vingtaine de participants selon les activités, sur inscription.

Abondance de visites

À Bonneville, le château des Sires du Faucigny ouvre exceptionnellement ses portes samedi et dimanche de 10h à 19h, avec une dictée médiévale proposée samedi de 9h à 10h. Aux Archives départementales, une déclinaison plus contemporaine attend les curieux dimanche avec "Passe ton Certif' !", une dictée et un problème d'arithmétique dans les conditions de l'examen de 1929. À Thonon-les-Bains, le château de Sonnaz, qui abrite le Musée du Chablais, propose une visite-lecture "Expoétiques" samedi à 14h45 et 16h30, tandis que l'Hôtel de Ville organise des visites commentées dimanche de 15h à 17h et que l'Atelier Anne Foudral expose ses peintures tout le week-end. À Taninges, la Chartreuse de Mélan, ancien monastère fondé au XIIIe siècle et propriété du Département depuis plusieurs années, ouvre ses 700 ans d'histoire à la visite libre. Dans le Haut-Rhône, à Seyssel, les journées débutent dès le vendredi avec une matinée réservée aux scolaires, avant un week-end de visites guidées ou libres, d'expositions et de balades patrimoniales. Dans la vallée d'Abondance, la Maison du fromage propose samedi des animations gratuites autour du savoir-faire fromager : parcours sensoriel, visite pour les tout-petits, jeu de piste et rallye photo. Le programme complet, site par site, est consultable sur les plateformes des offices de tourisme de Haute-Savoie et sur le site national journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr.