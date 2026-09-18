Actualité
Annecy est la 5e villes où l’on marche le plus selon WeWard. (SiggyNowak – Pixabay)

Journées du patrimoine : le programme haut-savoyard de cette 43e édition

  • Par Paul Terra

    • Dictée médiévale, chartreuse millénaire... ce qu'il ne faut pas manquer ce week-end en Haute-Savoie pour les Journées du patrimoine.

    Les Journées européennes du patrimoine reviennent ce week-end, du vendredi 18 au dimanche 20 septembre 2026. En Haute-Savoie, 229 animations sont prévues. Cette 43e édition s’articule autour de deux thèmes choisis au niveau européen le "patrimoine de la photographie", à l'occasion du bicentenaire de cette invention, et le "patrimoine en péril". La plupart des sites publics sont ouverts gratuitement au public. C’est le cas du Musée-Château d'Annecy et du Palais de l'Île. Au programme : une visite familiale intitulée "Le fabuleux destin des Dunant" samedi de 11h à 14 et des visites guidées de l'exposition consacrée à la métamorphose de la ville au XIXe siècle ce dimanche.À Annecy, les Archives départementales de la Haute-Savoie proposent plusieurs formats sur les deux jours : un atelier généalogie destiné aux familles, une visite du bâtiment et de ses mission ainsi qu'une "Nuit aux Archives" organisée dès ce vendredi soir. Les groupes sont limités à une douzaine ou une vingtaine de participants selon les activités, sur inscription.

    Abondance de visites

    À Bonneville, le château des Sires du Faucigny ouvre exceptionnellement ses portes samedi et dimanche de 10h à 19h, avec une dictée médiévale proposée samedi de 9h à 10h. Aux Archives départementales, une déclinaison plus contemporaine attend les curieux dimanche avec "Passe ton Certif' !", une dictée et un problème d'arithmétique dans les conditions de l'examen de 1929. À Thonon-les-Bains, le château de Sonnaz, qui abrite le Musée du Chablais, propose une visite-lecture "Expoétiques" samedi à 14h45 et 16h30, tandis que l'Hôtel de Ville organise des visites commentées dimanche de 15h à 17h et que l'Atelier Anne Foudral expose ses peintures tout le week-end. À Taninges, la Chartreuse de Mélan, ancien monastère fondé au XIIIe siècle et propriété du Département depuis plusieurs années, ouvre ses 700 ans d'histoire à la visite libre. Dans le Haut-Rhône, à Seyssel, les journées débutent dès le vendredi avec une matinée réservée aux scolaires, avant un week-end de visites guidées ou libres, d'expositions et de balades patrimoniales. Dans la vallée d'Abondance, la Maison du fromage propose samedi des animations gratuites autour du savoir-faire fromager : parcours sensoriel, visite pour les tout-petits, jeu de piste et rallye photo. Le programme complet, site par site, est consultable sur les plateformes des offices de tourisme de Haute-Savoie et sur le site national journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr.

    à lire également
    Entre Hong Kong et Las Vegas : Lyon reste dans le top 100 des villes mondiales

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Entre Hong Kong et Las Vegas : Lyon reste dans le top 100 des villes mondiales 10:59
    Un cambriolage à eu lieu dans le quartier quartier Ferrandiere / Maisons Neuves, le suspect à d'abord volé les clés de l'appartement.
    Rhône : à La Mulatière, toute personne retrouvée ivre sur la voie publique pourrait être sanctionnée de 150 euros 10:41
    Journées du patrimoine : le programme haut-savoyard de cette 43e édition 10:20
    Il est désormais interdit d’étendre son linge aux fenêtres dans cette commune du Rhône 10:04
    voiture police faits-divers
    Villeurbanne : un homme prend rendez-vous sur Leboncoin pour l'achat d'une voiture mais se fait tirer dessus 09:35
    d'heure en heure
    Rillieux-la-Pape : deux policiers municipaux blessés dans une attaque au cocktail Molotov 09:07
    Bron
    Nouvelles Galeries de Bron : quatre nouvelles enseignes annoncées avant l’ouverture 08:50
    Lyon : AiRT DE FAMILLE revient sur les toits de Perrache avec 31 artistes 08:33
    Lyon ville crassiers
    Saint-Étienne Métropole : la santé environnementale au cœur de la Semaine du développement durable 08:30
    Hotel de la Métropole
    Industrie : la région lyonnaise part séduire les investisseurs allemands à Berlin 07:54
    La Ville de Lyon lance sa commission sur les violences sexistes et sexuelles, première étape d’un vaste plan municipal 07:35
    Un vendredi entre nuages et éclaircies à Lyon, jusqu'à 24 degrés attendus 07:14
    "La laïcité ne suffit pas pour être une femme autonome. En revanche, c’est la condition indispensable" (Michèle Vianès) 07:00
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut