Aube Rouge aux Clochards Célestes : Ah Ça ira, ça ira ! 

Lara Raymond, Élise Lefauconnier et Romane Bauer sont d’anciennes élèves de la Comédie de Saint-Étienne. Elles ont fondé la compagnie Ça ira, en 2024, avec la volonté de placer la dynamique révolutionnaire au cœur de leurs créations théâtrales.

Aube Rouge, spectacle que l’on verra au théâtre des Clochards Célestes dès la rentrée (du 22 au 26 septembre), en témoigne. Mixant recherches de sources et travail d’archives à une écriture de plateau vivante, elles rejouent l’élan populaire, l’engagement et la dimension sanglante propre à ce mouvement de 1871, tout en le faisant résonner avec un état des lieux politique actuel.

La pièce se concentre singulièrement sur la figure, historique et littéraire, de Louise Michel. Elles partent du constat que c’est à peu près la seule femme dont on a retenu le nom concernant la Commune de Paris. Comme si de nombreuses autres femmes révolutionnaires avaient été invisibilisées. Ça ira entend leur redonner la parole. Elle sera révolutionnaire !

Aube Rouge – Du 22 au 26 septembre au théâtre des Clochards Célestes - Présentation de saison le mercredi 16 septembre