Adolescente torturée à Oullins : quatre suspects mineurs placés en détention provisoire

La jeune fille de 15 ans a été retenue captive et a subi des actes de barbarie dans ce parking d’Oullins-Pierre-Bénite. (Photo OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Les mineurs suspectés d'avoir torturé une adolescente de 15 ans à Oullins-Pierre-Bénite ont été placés en détention provisoire indique le parquet de Lyon.

Les quatres mineurs suspectés d'avoir séquestré et torturé une adolescente de 15 ans dans un parking souterrain d'Oullins-Pierre-Bénite dans la métropole de Lyon ont été placés en détention provisoire a indiqué ce jeudi le parquet de Lyon. Le majeur de 19 ans soupçonné d'avoir conduit la victime et certains suspects sur le lieu de la séquestration a quant à lui été placé sous contrôle judiciaire, conformément aux réquisitions du procureur.

Les quatre mineurs ont été mis en examen des chefs d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire avec torture ou acte de barbarie et extorsion avec arme. Le majeur a quant à lui été mis en examen des chefs de complicité d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire avec torture ou acte de barbarie et de recel de bien provenant d’un crime ou d’un délit.

Placée dans un foyer d'Annecy, la victime avait accompagné dimanche son ex-petit ami de 17 ans jusqu'à un appartement d'Oullins, avait indiqué mardi à l'AFP une source proche de l'enquête. Dans cet appartement, où se trouvaient trois filles, dont la nouvelle petite amie du garçon, elle a "subi un premier véritable déchaînement de violences" et a été emmenée dans un sous-sol, selon cette source.

Là, l'une des adolescentes lui a planté un couteau dans la cuisse, une autre a aspergé son corps du contenu d'un extincteur, la brûlant gravement, avant que le groupe ne la déshabille et lui entaille le dos à de multiples endroits. Son téléphone lui a en outre été extorqué par les auteurs. Elle a réussi à s'échapper et a été trouvée par des passants lundi à l'aube, errant ensanglantée dans une rue. Les pompiers l'ont immédiatement prise en charge et transférée à l'hôpital. Des vidéos filmées par les auteurs présumés, qui n'étaient pas connus des services de police, ont été saisies.