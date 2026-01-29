Actualité
La jeune fille de 15 ans a été retenue captive et a subi des actes de barbarie dans ce parking d’Oullins-Pierre-Bénite. (Photo OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Adolescente torturée à Oullins : quatre suspects mineurs placés en détention provisoire

  • par Nathan Chaize
  • 1 Commentaire

    • Les mineurs suspectés d'avoir torturé une adolescente de 15 ans à Oullins-Pierre-Bénite ont été placés en détention provisoire indique le parquet de Lyon.

    Les quatres mineurs suspectés d'avoir séquestré et torturé une adolescente de 15 ans dans un parking souterrain d'Oullins-Pierre-Bénite dans la métropole de Lyon ont été placés en détention provisoire a indiqué ce jeudi le parquet de Lyon. Le majeur de 19 ans soupçonné d'avoir conduit la victime et certains suspects sur le lieu de la séquestration a quant à lui été placé sous contrôle judiciaire, conformément aux réquisitions du procureur.

    Un majeur suspecté d'avoir conduit la victime sur le lieu de la séquestration placé sous contrôle judiciaire

    Les quatre mineurs ont été mis en examen des chefs d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire avec torture ou acte de barbarie et extorsion avec arme. Le majeur a quant à lui été mis en examen des chefs de complicité d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire avec torture ou acte de barbarie et de recel de bien provenant d’un crime ou d’un délit.

    A lire aussi : Séquestrée et torturée, une adolescente retrouvée errante : quatre mineurs interpellés près de Lyon

    Placée dans un foyer d'Annecy, la victime avait accompagné dimanche son ex-petit ami de 17 ans jusqu'à un appartement d'Oullins, avait indiqué mardi à l'AFP une source proche de l'enquête. Dans cet appartement, où se trouvaient trois filles, dont la nouvelle petite amie du garçon, elle a "subi un premier véritable déchaînement de violences" et a été emmenée dans un sous-sol, selon cette source.

    Là, l'une des adolescentes lui a planté un couteau dans la cuisse, une autre a aspergé son corps du contenu d'un extincteur, la brûlant gravement, avant que le groupe ne la déshabille et lui entaille le dos à de multiples endroits. Son téléphone lui a en outre été extorqué par les auteurs. Elle a réussi à s'échapper et a été trouvée par des passants lundi à l'aube, errant ensanglantée dans une rue. Les pompiers l'ont immédiatement prise en charge et transférée à l'hôpital. Des vidéos filmées par les auteurs présumés, qui n'étaient pas connus des services de police, ont été saisies.

    à lire également
    Archéologie Lyon
    Restauration du patrimoine lyonnais : des fouilles archéologiques à l'amphithéâtre des Trois Gaules

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Archéologie Lyon
    Restauration du patrimoine lyonnais : des fouilles archéologiques à l'amphithéâtre des Trois Gaules 11:36
    Adolescente torturée à Oullins : quatre suspects mineurs placés en détention provisoire 11:05
    Jean-Michel Aulas et Grégory Doucet
    Municipales Lyon 2026 : dans une tribune, Grégory Doucet dénonce les mesures "infinançables" d'Aulas 10:50
    voiture police faits-divers
    Lyon 8e : un bureau de tabac braqué par deux hommes, les suspects en fuite 10:10
    Téléphones interdit dans les lycées : la Région lance une expérimentation dès 2026 09:22
    d'heure en heure
    33 Maisons France Santé labellisées pour renforcer l’accès aux soins dans le Rhône 08:50
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air bonne à moyenne ce jeudi 08:22
    JO 2030 : feu vert pour les coûts des infrastructures 07:59
    Avalanche PGHM secours en montagne
    Trois départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance avalanches 07:38
    Lyon soleil
    Le soleil de retour à Lyon ce jeudi, jusqu'à 8 degrés attendus 07:14
    Audrey Henocque
    Audrey Henocque : "la bibliothèque de la Part-Dieu nécessite une rénovation de fond" 07:00
    Bruno Bernard / Inauguration 1km Voies Lyonnaises
    Bourse, horaires aménagés... Les propositions de Bernard pour les collèges de la métropole de Lyon 28/01/26
    OL-PAOK : un dispositif de sécurité renforcé pour un match à haut risques 28/01/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut