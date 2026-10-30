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Place Bellecour à Lyon lors du couvre-feu / JEFF PACHOUD / AFP

Acte III contre la vie chère à Lyon : un couvre-feu pour les mineurs et une interdiction de rassemblements instaurés samedi soir

  • par Corentin Lucas
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    • À quelques heures de l’Acte III du mouvement contre la vie chère, prévu ce samedi 31 octobre à Lyon, la préfecture du Rhône met en place un couvre-feu pour les mineurs non accompagnés et une interdiction des rassemblements sur la Presqu’île en soirée.

    La préfecture du Rhône a annoncé plusieurs mesures pour encadrer la soirée du samedi 31 octobre, qui s’annonce particulièrement mouvementée entre la mobilisation annoncée dans le cadre de l’acte III du mouvement contre la vie chère et Halloween. De fait, le préfet Étienne Guyot a décidé d’instaurer un couvre-feu pour les mineurs non accompagnés de leur responsable légal ou d’une personne majeure.

    Cette interdiction s’appliquera de 23h le samedi à 6h du matin le dimanche, dans un périmètre couvrant une grande partie de la Presqu’île. La préfecture justifie cette décision par les risques de débordements liés aux appels à la mobilisation et à la dégradation diffusés sur les réseaux sociaux, qui font référence à Halloween.

    Les rassemblements également interdits à partir de 23h

    Autre mesure annoncée : les manifestations, cortèges, défilés, attroupements et rassemblements seront interdits sur l’ensemble de la Presqu’île de Lyon de 23h le samedi à 6h le dimanche également. Dans son communiqué, la préfecture évoque des appels à commettre des exactions dans le centre-ville, relayés par des groupuscules radicaux.

    La coïncidence avec la soirée d’Halloween fait craindre aux autorités une augmentation des troubles à l’ordre public. Plus tôt dans la journée, le ministère de l’Intérieur a appelé à la vigilance et au respect des règles concernant la dissimulation du visage et le port d’objets pouvant être utilisés comme des armes, y compris dans le cadre d’un déguisement. La préfecture du Rhône a donc relayé cela, dans toute la ville de Lyon, le port et le transport sans motif légitime de munitions et d’objets susceptibles de constituer une arme par destination. Cette mesure s’appliquera samedi 31 octobre de 10 heures à 23 heures.

    Rappelons que plus de 1 000 forces de sécurité doivent être déployées à Lyon ce samedi pour encadrer la mobilisation et protéger les personnes et les commerces.

    Lire aussi : Manifestation déclarée, mesures de sécurité… Ce qu’il faut savoir sur la mobilisation du 31 octobre à Lyon

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