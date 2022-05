Accident d'un poids lourd : une portion de l'A7 fermée jusqu'à nouvel ordre jeudi 19 mai

L'accident mercredi 18 mai sur l'autoroute A7 d'un poids lourd transportant 19 000 litres de disulfure de carbone, un produit toxique et inflammable, contraint la préfecture de la Drôme a maintenir la fermeture d'une portion de l'autoroute A7.

"L’évacuation du poids lourd accidenté à Chasse sur Rhône mercredi 18 mai en fin de matinée est terminée mais l’organisation complexe de la reprise du trafic des poids-lourds stockés en Isère nécessite le maintien de la fermeture du tronçon drômois." Jeudi 19 mai, par un communiqué envoyé à la presse à 9h15, la préfète de la Drôme maintient jusqu’à nouvel ordre ce jour, les mesures prises :

fermeture des entrées de l’autoroute dans le sens sud->nord des échangeurs n°13 (Tain l’Hermitage), n°14 (Valence-Nord) et n°15 (Valence-Sud) ;

sortie obligatoire à l’échangeur n°15 (Valence sud) dans le sens sud→ nord

La préfecture de la Drôme indique que les usagers arrivant du sud sur l’A7 sont invités à différer jusqu’à nouvel ordre leurs déplacements ou à emprunter les itinéraires alternatifs suivants :

• Pour le bassin valentinois et romanais : la LACRA et la RD538 (itinéraires bis) ;

• Pour les secteurs plus au nord et la métropole lyonnaise : LACRA, A49 et A43.

