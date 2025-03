Abonnement TCL à 6,40 euros pour Doucet et Bernard à Lyon : "C’est gênant, mais il y a plus important"

Alors que le président de la Métropole de Lyon et du Sytral, ainsi que le maire de Lyon bénéficient d’un tarif préférentiel pour leur abonnement TCL, pour les Lyonnais, la priorité réside ailleurs.

En ce dernier jour de vacances, les Lyonnais sont nombreux à profiter d’une météo clémente. Des dizaines de riverains se pressent dans la bouche de métro de la place Bellecour et attendent sur les différents quais. Le 6 mars dernier, nos confrères d’ActuLyon rapportaient que les élus de la Métropole de Lyon et du Sytral Mobilités pouvaient bénéficier d’un abonnement TCL de 6,40 € par an s’ils en font la demande.

Bruno Bernard, président de la collectivité écologiste et du Sytral, ainsi que le maire de Lyon, Grégory Doucet, profiteraient ainsi de cet avantage, alors que le coût d’un abonnement annuel au prix classique est d’environ 900 euros par an.

"Je ne cautionne pas"

Interrogés, plusieurs Lyonnais avouent ne pas comprendre un tel avantage. C’est le cas notamment de Julien, 29 ans : "Ils sont élus, je comprends tout à fait qu’ils bénéficient de certains avantages, mais franchement 6,40 euros par an, c’est abusé. Par rapport à ce que nous payons, je ne cautionne pas. Après, je me dis qu’il y a plus grave aussi, c’est assez ambigu comme sujet", explique-t-il. La Métropole de Lyon s’est justifiée le 7 mars, précisant que "la délibération du Sytral accordant ces abonnements a été adoptée sous un précédent mandat avec un précédent exécutif. En 1998, sous la présidence de Christian Philip (RPR)." Et d’ajouter : "le nouvel exécutif du Sytral présidé par Bruno Bernard a réduit drastiquement les bénéficiaires de ces abonnements (en excluant les anciens élus, les élus du département etc…) pour ne le réserver qu‘aux élus des collectivités contributrices (Sytral mobilités et métropole de Lyon) en faisant la demande."

Julie et Anaïs sont étudiantes en école de mode et bien qu’elles trouvent la question délicate, pour elles, d’autres sujets sont d’autant plus inquiétants. "Oui, dans un sens, c’est gênant, mais il y a tellement de sujets plus importants actuellement", lance l’une des jeunes femmes. Et l’autre de renchérir : "Si effectivement, cette mesure ne s’applique qu’à ceux qui font la demande et que ce n’est pas automatique, ça me gêne moins on va dire." Sur le quai du métro D, un couple attend la rame. "Ils sont marrants, ils refusent la gratuité des transports, et je précise que je ne suis pas forcément pour, mais ils ne paient quasiment rien. C’est un peu paradoxal, non ?", ironise Grégoire avec le sourire aux côtés de sa compagne.

La Métropole de Lyon a également indiqué que ce tarif préférentiel est "répandu dans de très nombreuses collectivités de France et vise à encourager les déplacements en transports en commun."

