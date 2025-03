À Lyon, Doucet et Bernard payent leur abonnement TCL 6,40 euros par an

Grégory Doucet et Bruno Bernard, maire de Lyon et président de sa métropole. (@NC)

Le président de la Métropole de Lyon et du Sytral et le maire de Lyon bénéficient d'un tarif préférentiel pour leur abonnement TCL.

Selon nos confrères d'actuLyon, le président de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard, et le maire de Lyon, Grégory Doucet, ne payent leur abonnement TCL que 6,40 € par an. N'importe quel élu du Sytral ou de la Métropole de Lyon peut ainsi, s'il en fait la demande, bénéficier de ce tarif (très) préférentiel, alors que le coût d'un abonnement annuel au prix classique est de près de 900 € par an.

Nos confrères ne sont pas parvenus à obtenir la liste des élus bénéficiant de cette ristourne, Sytral mobilités n'ayant pas donné suite à leurs sollicitations. L'entourage de Bruno Bernard, par ailleurs président du Sytral, a indiqué que ces abonnements "se substituent aux déplacements motorisés, voitures de fonctions, chauffeurs, taxis. Ce qui représente une économie pour la collectivité et encourage les déplacements vertueux".

Au-delà de l'avantage, dont chacun jugera s'il est justifié ou non, Nathalie Perrin-Gilbert a souhaité dénoncé selon elle une "hypocrisie", puisque Bruno Bernard et Grégory Doucet se sont positionnés contre la gratuité, alors qu'ils en bénéficient quasiment.