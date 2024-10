Vendredi 4 octobre, dix structures culturelles et quatre associations ont signé une charte contre les violences sexuelles, sexistes et discriminatoires dans les lieux publics. Une signature qui les engagent pour chaque évènement qu'elles organiseront.

60% des femmes estiment avoir déjà été victimes de violences sexuelles dans un établissement. C'est pour répondre à ce terrible constat que la Ville de Villeurbanne a voté en mai dernier une charte pour lutter contre les violences sexuelles, sexistes et discriminatoires. Une démarche qu'elle a voulu insuffler aux structures culturelles et associations qui interviennent dans la ville. Quatorze d'entre elles viennent de signer à leur tour cette charte, vendredi 4 octobre.

Parmi elles, on peut citer le Karnaval solidaire, le Club des 24 heures de l'Insa, le Transbordeur ou encore le Toï toï le Zinc.

Créer un environnement plus sûr pendant les évènements

Concrètement, l'objectif de cette charte est de "créer un environnement plus sûr pour toutes et tous", pendant les évènements organisés sur le territoire, explique la Ville dans un communiqué.

Concrètement, les structures culturelles s'engagent à former leurs équipes d'accueil et d'organisation mais aussi à informer et sensibiliser le public sur place. Aussi, elles s'engagent à mettre en place des dispositifs permettant de réagir rapidement à une situation de violence, en écoutant et prenant en charge la victime. Tous les incidents devront être répertoriés afin "d'assurer leur suivi pour proposer des pistes d'amélioration".

Pour accompagner le respect de ces engagements, la Ville promet de proposer une formation annuelle gratuite à tous les référents et aux dirigeants de ces structures.