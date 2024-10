Eugenie Le Sommer et Selma Bacha avec le maillot de l’Olympique Lyonnais. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

En cette troisième journée de D1 Arkema, l'OL féminin reçoit les Montpelliéraines ce samedi 5 octobre, pour un match dit "à domicile", pourtant il n'aura pas lieu à Lyon...

Jour de match pour les Lyonnaises de l'OL. Elles affrontent Montpellier, à 21h ce samedi soir. Une fois n'est pas coutume, le match aura lieu à Bourg-en-Bresse. Le stade Marcel-Verchère, plus habitué au rugby qu'au foot, se prépare à encourager les Fenottes.

Les coéquipières de Wendie Renard espèrent rester dans leur lancée après leurs victoires contre le Fleury FC et Strasbourg. Avec six points, elles sont pour le moment deuxièmes du championnat, ex-aequo avec le Paris FC et Saint-Etienne. Les Montpelliéraines sont quant à elles sixième au classement, avec trois points.

Encore de la place dans le stade burgien

La rencontre sera diffusée sur Canal + Foot. Et pour ceux qui souhaiteraient encourager les Fenottes, il reste des places dans le stade de 9000 places. Les billets sont vendus entre 8 et 10€ en ligne.

Les Lyonnaises seront de retour au Groupama Stadium mardi 8 octobre, pour leur match contre les Turques du Galatasaray, à l'occasion de la Champions League féminine.

