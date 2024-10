Il paraît loin le temps de la polémique sur les horaires de la Vogue des Marrons. En ce samedi 5 octobre, la célèbre fête foraine de la Croix-Rousse fait le plein. Un lancement sous le soleil qui augure une bonne saison.

La place de la Croix-Rousse et l'esplanade du Gros Caillou grouillent de monde ce samedi 5 octobre. Les odeurs de marrons chauds, de barbes à papa et de churros embaument l'air du 4e arrondissement, synonyme de retour de Vogue des Marrons à Lyon.

Et si l'édition 2024 a commencé par un imbroglio autour des horaires d'ouverture, cela n'a pas dissuadé les Lyonnais et Lyonnaises de venir en nombre. "On attendait le retour de la Vogue avec impatience", sourit Zoé, 15 ans. Voilà autant de temps qu'elle et sa mère Sophie viennent à la fête foraine chaque année. "C'est la tradition !", lancent-elles.

Le retour de la Grande roue réjouit les Lyonnais

Cette année, elles constatent quelques changements puisque la grande roue a fait son grand retour, après vingt ans d'absence. Sébastien Fella l'attendait avec encore plus d'impatience. Il est gérant de l'attraction et fils du gérant de l'ancienne grande roue. "Il a fallu attendre, faire des études, des dossiers et aujourd'hui grâce à la Ville de Lyon, on a pu la réinstaller, ça y est", se félicite-t-il. Pour le satisfaire davantage, le soleil et le ciel bleu sont de la partie ce samedi. "C'est un temps magnifique", se réjouit-il. Et d'ajouter : "Les gens sont heureux de passer du temps ici, c'est le but de notre travail".

Manon, elle, fait un peu plus grise mine au pied du manège. Ce n'est pas la peur du vertige qui la met dans cet état, mais le prix de l'attraction à 8€. "Je trouve que c'est très cher. Pour trois, ça coûte 24€. On ne le fera qu'une fois", lâche-t-elle. Sa fille Louna, elle, trépigne d'impatience. Elle a déjà hâte de retourner sur les structures gonflables installées plus loin sur le boulevard.

Moins de manèges à sensation

Si les casinos et autres machines à sous font le plein, dans les allées, les interrogations fusent. "Il n'y a plus de grands manèges ?", s'interroge un jeune homme. Même question entre un groupe de copines quelques mètres plus loin.

Effectivement cette année, le Speed, la plus haute et impressionnante attraction, a disparu. La faute aux cris qui émanaient de l'attraction et qui agaçaient les riverains. Il reste tout de même quelques manèges à sensations fortes, notamment à côté du Gros Caillou, qui affiche complet cette après-midi. Mais après les couacs sur les horaires d'ouverture, les forains à la tête de ces attractions fortes restent discrets et refusent de parler. Sans doute, espèrent-ils que la polémique laisse place à la fête.