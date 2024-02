Suite à l'installation d'une eco-box de collecte à la Maison des sportifs de Villeurbanne, le dispositif rencontre un véritable succès.

En fin d'année 2023, l'Office du sport de Villeurbanne a mis à disposition des habitants et des acteurs du sport une eco-box. Ce point de collecte permet ainsi de donner une seconde vie aux équipements sportifs. Installé à la Maison des sportifs, le dispositif est d'ailleurs soutenu par la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF).

Un dispositif qui fonctionne

Le point de collecte a rapidement eut l'effet escompté par l'Office du sport. En effet, le joueur de LDLC ASVEL Mbaye Ndiaye y a déposé en fin d'année un stock important de matériels. Notamment des chaussures, maillots et shorts dont le club professionnel ne se servait plus. Ce premier dépôt a ainsi lancé le mouvement et le joueur a été suivi par de nombreuse personnes. Selon l'Office du sport, "en un mois, les habitant·e·s sont venus déposer l’équivalent de deux fois le volume de l'éco-box".

Les équipements collectés sont ensuite donnés à la Recyclerie sportive pour être triés et redistribués dans la boutique solidaire du quartier de la Duchère. Toujours en place, l'eco-box est ouverte de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h. La Maison des sportifs ferme cependant le lundi matin. Pour poursuivre sur cette lancée du "sport zéro déchet", des boîtes de collecte seront installées sur le village sportif des Foulées de Villeurbanne le 17 mars prochain.

