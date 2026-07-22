Lyon : les HCL alertent sur l'explosion des accidents de trottinette électrique

Les Hospices civils de Lyon alertent sur la hausse spectaculaire des accidents de trottinette électrique chez les adolescents. Des traumatismes parfois aussi graves que ceux observés après des accidents de moto.

Les soignants lyonnais tirent la sonnette d'alarme. Dans une étude publiée début juillet dans la revue scientifique Neurosurgery, les Hospices civils de Lyon (HCL) mettent en évidence une hausse spectaculaire des traumatismes crâniens graves nécessitant une prise en charge neurochirurgicale.

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Dans leur étude, les chercheurs ont recensé un seul cas en 2021, contre 25 en 2025. À l'hôpital Femme Mère Enfant, les équipes constatent également une augmentation continue des admissions. "Tous les jours les urgences reçoivent des blessés à la suite d'accidents de trottinette électrique", s'alarme la pédiatre Pauline Lethellier. Depuis avril 2026, une vingtaine de patients sont accueillis chaque mois en salle de déchocage après un accident de ce type, et un quart d'entre eux doivent être transférés en réanimation. Les victimes sont principalement des adolescents de 14 à 15 ans.

Les médecins alertent également sur le manque de protection des utilisateurs. Selon l'étude, près de 68 % des accidents surviennent sans qu'un autre véhicule soit impliqué, preuve que les pertes de contrôle sont fréquentes. Les HCL rappellent enfin que le port du casque permettrait d'éviter une grande partie des traumatismes observés et regrettent qu'il ne soit toujours pas obligatoire pour les utilisateurs de trottinettes électriques.

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