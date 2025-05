D'ici à 2030, le quartier du Mas du Taureau, à Vaulx-en-Velin, sera complètement chamboulé. Déjà engagé, le projet de transformation, estimé à un demi milliard d'euros, entre dans le dur.

C'est en arrière-plan que tout se passe. Alors que la maire de Vaulx-en-Velin, Hélène Geoffroy, présentait lundi 12 mai l'avancée du projet de transformation du Mas du Taureau, les bruits de chantier n'ont pas cessé. Et pour cause, les travaux s'intensifient pour laisser place à de nouveaux logements et espaces publics, sortant peu à peu de terre dans ce quartier vaudais, qui devrait connaître des mutations au moins jusqu'en 2030.

"Ce n'est pas une modification à la marge, c'est une amélioration structurelle du quartier", promet l'édile de Vaulx-en-Velin, rappelant que cette partie-là de la ville englobe plus de 20 000 habitants. Une densification n'est cependant pas à attendre, puisque les 1 300 logements neufs attendus viendront tout bonnement remplacer le millier de logements détruits.

Trois premiers lots de logements ont ainsi vu leur construction être lancée et seront rendus à compter du troisième trimestre 2026. Situés en face de la médiathèque Léonard-de-Vinci et au pied de la future ligne de tramway T9, dont la mise en rail est prévue pour 2026, ces futurs édifices bénéficieront d'une connexion directe avec le reste de l'agglomération lyonnaise. Le parvis central, quant à lui, devrait être prêt fin 2025.

Des commerces alignés plutôt que regroupés

Le projet est estimé à près de 500 millions d'euros et inscrit au Nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU). "Un projet respectueux du passé, attentif aux demandes des habitants et transformateur", estime Renaud Payre, vice-président à la Métropole de Lyon en charge notamment de l'habitat, aux côtés de Béatrice Vessiller, vice-présidente chargée de l'urbanisme.

Hélène Geoffroy, Béatrice Vessiller et Renaud Payre (de gauche à droite).

En chiffres

- 17 hectares d'espaces publics créés

- 1 700 arbres plantés environ

- 2 hectares aménagés pour créer un parc

- 1 nouveau gymnase, construit dans l'école Youri Gagarine

- 2 Voies lyonnaises (n°1 et 5) passeront au Mas du Taureau

- 25 000 m2 d'activités économiques (entre 15 et 20 cellules commerciales)

À proximité de ce début de chantier, la galette commerciale du quartier sera prochainement - mais au compte gouttes - détruite. L'ambition : installer les commerces au pied des immeubles pour "retrouver une allée commerçante, comme on peut le voir en cœur de ville", dixit Hélène Geoffroy.

"L'ambition, c'est d'être une ville normale"

Hélène Geoffroy, maire de Vaulx-en-Velin

Deux stations de la ligne T9 seront installées au Mas du Taureau, dont une face à la médiathèque.

Une première partie des commerces doit ainsi être démolie en 2027 pour permettre, par-dessus, la construction de nouveaux bâtis. Le deuxième partie de la galette commerciale sera détruite en 2029 ou 2030, précise Arnaud Bourrel, responsable du pôle renouvellement urbain pour le groupe SERL. Ce dernier fixe l'échéance des travaux à 2034.

D'ici là, le quartier du Mas du Taureau devrait d'ores et déjà avoir changé de visage, et notamment son artère centrale, la place Guy Môquet - où sera maintenu le marché alimentaire et manufacturé malgré les travaux. "L'ambition, c'est d'être une ville normale, comme les autres", martèle la maire Hélène Geoffroy, en référence aux successions de faits divers, notamment survenus au Mas du Taureau. Une réputation à laquelle la ville, à travers ce projet de transformation d'un demi milliard d'euros, veut mettre fin.

