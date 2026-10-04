Actualité
Un entraînement de 100 personnes du club Courir à Lyon à la Sarra @Guillaume Lamy
Article payant

La vague running décryptée par deux sociologues

  • par Guillaume Lamy

    • Deux sociologues décryptent une même dynamique : comment le running, pratique largement individuelle, devient aussi un puissant vecteur de sociabilité.

    Pourquoi se met-on à courir et, surtout, pourquoi choisit-on de rejoindre un club ou une communauté quand la course à pied peut se pratiquer seul ? Éric Boutroy et Simon Lancelevé, chercheurs en sociologie du sport, décryptent les transformations du running et du trail, entre individualisation des pratiques et recherche de collectif. Ils reviennent également sur les particularités de Lyon, une ville dont la géographie et la proximité avec les massifs offrent un terrain particulièrement propice à ces pratiques.

    Eric Boutroy est enseignant-chercheur en anthropologie à l'Université Claude Bernard Lyon 1. Simon Lancelevé est sociologue et docteur en Staps (auteur de Autour de la quête, dans les coulisses de la Chartreuse Terminorum).

    Lire aussi :

    Il vous reste 86 % de l'article à lire.
    Article réservé à nos abonnés.

    Connectez vous si vous êtes abonné
    OU
    Abonnez-vous

    à lire également
    Didier Chamizo, peintre-ex-braqueur
    "Je me suis dit :'merde, on dirait un champion de foot'" Chamizo peintre, ex-braqueur
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Article payant La vague running décryptée par deux sociologues 07:00
    Didier Chamizo, peintre-ex-braqueur
    "Je me suis dit :'merde, on dirait un champion de foot'" Chamizo peintre, ex-braqueur 07:00
    Les principaux clubs et communautés de running à Lyon 03/10/26
    Article payant Running à Lyon : la course devenue culture 03/10/26
    Un Grande Parade à vélo jusqu'à Parilly ce dimanche 03/10/26
    d'heure en heure
    Illustration police Tim 26
    À Saint-Priest, deux jeunes interpellés après des débordements autour du lycée Condorcet 03/10/26
    Face à la mobilisation des lycéens lyonnais, le maire Grégory Doucet appelle au dialogue 03/10/26
    faits divers
    Un appartement détruit dans un incendie volontaire à Villeurbanne 03/10/26
    Le Greener Festival s'attaque à la désinformation sur l'écologie 03/10/26
    Article payant Crise du jeu vidéo : comment la filière lyonnaise se réinvente 03/10/26
    Une école ukrainienne inaugurée à Lyon 03/10/26
    Quoi de neuf à Lyon ? 03/10/26
    Rentrée culturelle : “La Machine de Turing”, “Telle est la question”… et un nouveau directeur à la Comédie-Odéon 03/10/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut