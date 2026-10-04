La vague running décryptée par deux sociologues

Un entraînement de 100 personnes du club Courir à Lyon à la Sarra @Guillaume Lamy

Deux sociologues décryptent une même dynamique : comment le running, pratique largement individuelle, devient aussi un puissant vecteur de sociabilité.

Pourquoi se met-on à courir et, surtout, pourquoi choisit-on de rejoindre un club ou une communauté quand la course à pied peut se pratiquer seul ? Éric Boutroy et Simon Lancelevé, chercheurs en sociologie du sport, décryptent les transformations du running et du trail, entre individualisation des pratiques et recherche de collectif. Ils reviennent également sur les particularités de Lyon, une ville dont la géographie et la proximité avec les massifs offrent un terrain particulièrement propice à ces pratiques.

Eric Boutroy est enseignant-chercheur en anthropologie à l'Université Claude Bernard Lyon 1. Simon Lancelevé est sociologue et docteur en Staps (auteur de Autour de la quête, dans les coulisses de la Chartreuse Terminorum).

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