À Sainte-Foy-lès-Lyon, une vache charge les habitants

Une vache a semé la pagaille dans les rues de Sainte-Foy-lès-Lyon (Rhône) ce vendredi 25 avril. Elle a finalement été capturée après six heures de traque, blessant deux policiers municipaux.

Scène complètement improbable dans les rues de Sainte-Foy-lès-Lyon ce vendredi 25 avril. Dans l'après-midi, une vache particulièrement agitée a circulé dans les rues de la commune, effrayant les quelques riverains présents sur place.

Selon les informations de BFM Lyon, l'animal aurait chargé sur plusieurs riverains et aurait causé des dégâts principalement matériel, en abîmant quatre véhicules. Après plus de six heures de traque, la police municipale a finalement capturé la bête, en parvenant à l'endormir avec des fléchettes injectées de sédatifs. Deux agents municipaux ont été légèrement blessés et aucun blessé grave n'est (heureusement) à déplorer.

Un drame évité

"Ce sont des choses improbables de se dire qu'il y a une vache dans son jardin, qu'il n'y a pas de ferme aux alentours et qu'on est en pleine ville", a témoigné une habitante, dont le jardin a été foulé par les sabots de la vache. Visiblement surprise, elle a d'abord cru à une plaisanterie.

Plusieurs heures après ce qui aurait pu être un drame, les autorités ne savent toujours pas d'où venait l'animal, ni les circonstances de son évasion.