Près de trois ans après leur arrivée à la tête de la Ville de Lyon, les écologistes ont dressé un premier bilan de leurs actions de végétalisation, menées pour "atténuer les effets du changement climatique et préparer la ville à ce dernier".

Depuis quelques semaines les beaux jours qui accompagnent le printemps donner à voir certaines rues et places de Lyon sous un autre jour. Comme dans le 1er arrondissement où les abords de la place Sathonay, ou encore l’impasse de la Montée des Carmélites, ont été transformés par les équipes de la Ville de Lyon durant l’hiver. Véritable parking sauvage il y a encore quelques mois, cet espace situé au pied du Jardin des Plantes affiche aujourd’hui un petit air de campagne, entre les arbustes plantés le long de pavés enherbés et les coquelicots qui fleurissent aux côtés de champignons. Vous avez bien lu.

Lire aussi : Grégory Doucet pris à partie par des riverains lors d’une visite de quartier à Lyon

Transformées grâce à une enveloppe de 150 000 euros, cette impasse de la Montée des Carmélites se veut à l’image de la politique menée par les écologistes depuis prés de trois ans pour "atténuer les effets du changement climatique et préparer la ville à ce dernier". Des mots largement mis en avant lors de la campagne des élections municipales en 2020 et qui, à l’approche de la mi-mandat de ce "dernier mandat pour le climat", pour reprendre les mots de Grégory Doucet, commencent à se traduire en actions concrètes et visibles de tous.

19 000 m2 de bitume retirés

À l’instar de la Métropole de Lyon, qui revendiquait fin février avoir planté près de 120 000 arbres sur son objectif de 300 000 d’ici 2026, la Ville de Lyon dresse à son tour le bilan de ses opérations de végétalisation, ou plutôt de "renaturation", trois ans après son arrivée. "Cela fait trois ans que l’on a mis les équipes de la Ville sous pression pour planter, verdir davantage. Depuis trois ans on enlève du bitume et on plante des arbres de haute tige et au ras du sol pour amener de la fraîcheur et adapter la ville", fait valoir le maire de Lyon au moment d’égrainer quelques chiffres clés.

"Lyon est l’une des villes les plus impactées par le réchauffement climatique, la végétalisation du jardin de rue jusqu’aux grand projets de la métropole est donc essentielle" Gautier Chapuis, adjoint à la végétalisation

Depuis le début de la mandature, 19 000 m2 de sols, soit un peu moins du tiers de la place Bellecour, ont déjà été "gagnés sur le bitume". "Avant 2020 c’est le bitume qui gagnait de la place, donc non seulement nous avons arrêté cette tendance, mais nous l’avons inversé et aujourd’hui c’est le bitume qui perd du terrain au bénéfice de tout le monde", se félicite Grégory Doucet. Dans le détail, 5 251 arbres ont été plantés à Lyon, dont 1 584 par la Métropole sur des espaces d’alignement, auxquels s’ajoutent 977 arbres fruitiers qui poussent à l’intérieur des 27 vergers créés, à raison d’un par an par arrondissement, un chiffre qui devrait être porte à 54 d’ici à 2026. Sur ce seul hiver de plantation, 47 actions ont été menées, notamment pour végétaliser 35 rues et réaménager 3 parcs.

Lire aussi : La Métropole de Lyon tient-elle sa promesse de planter 300 000 arbres d’ici 2026 ?

Cartographie des nouveaux espaces végétalisés en m2 par arrondissement depuis 2020 :

Lyon 1er : 5 rue et 1 façade pour 770 m2 ;

Lyon 2e : 4 rues et 1 rue des enfants pour 875 m2 ;

Lyon 3e : 6 rues, 3 rues des enfants, 1 parc réaménagé pour 1 855 m2 ;

Lyon 4e : 7 rues et 1 parc réaménagé pour 2 091 m2 ;

Lyon 5e : 6 rues, 2 rues des enfants et 3 parcs réaménagés pour 726 m2 ;

Lyon 6e : 7 rues, 1 rue des enfants, 3 parcs réaménagés pour 2 108 m2 ;

Lyon 7e : 12 rues, 3 rues des enfants et 2 parcs réaménagés pour 3 976 m2

Lyon 8e : 8 rues, 2 rues des enfants et 2 parcs réaménagés pour 3 283 m2 ;

Lyon 9e : 1 rue, 1 rue des enfants et 2 parcs réaménagés pour 3 000 m2 ;

La priorité aux arrondissements carencés

Pour autant, la Capitale de Gaules reste en "situation de déficit d’espaces de nature, car on est à 5 m2 de verdure par habitant et l’OMS [Organisation mondiale de la santé, NDLR] recommande 10 m2", explique Grégory Doucet. La priorité est donc mise sur les arrondissements sujets à des carences, où la situation est plutôt de 2 m2 de verdure par habitant. Sont notamment concernés les 7e, 8e et 9e arrondissements. Autre axe de priorité, "les îlots de chaleurs et les noeuds de vie", précise Gautier Chapuis, le nouvel adjoint en charge de la végétalisation après le départ de Nicolas Husson.

"À Lyon on est en situation de déficit d’espaces de nature car on est à 5 m2 de verdure par habitant et l’OMS recommande 10 m2" Grégory Doucet, maire de Lyon

"On choisit de planter partout où c’est possible en multipliant les opérations de végétalisation", insiste Grégory Doucet, non sans rappeler que le plan nature de la Ville de Lyon est doté d’une enveloppe de 141 millions d’euros sur six ans, soit "un peu plus de 10% du plan pluriannuel d’investissement" des écologistes. "C’est presque 1/3 des 500 millions d’euros d’effort qu’a décidé de consentir l’État français pour renaturer les villes" pointe en comparaison le maire de Lyon. D’après Nicolas Magalon, le directeur des espaces verts de la Ville, les prochains gros projets de végétalisation se porteront sur les quais de Saône, la rive droite du Rhône et l’allée cavalière de la rive gauche, sur la partie supérieure du quai, d’ici 2025. Sans oublier, la première étape dans la végétalisation de la place Bellecour, annoncée il y a quelques mois.

Lire aussi :