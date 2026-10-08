La Ville de Genève et six communes demandent en justice l'arrêt immédiat du chantier de l'A412, entre Machilly et Thonon.

La Ville de Genève s’ajoute à la liste des opposants au projet d’autoroute A 412 qui doit traverser le Chablais en Haute-Savoie. Le Conseil administratif de la cite helvète a annoncé, mercredi 7 octobre, avoir engagé une procédure de référé-suspension pour obtenir l'arrêt immédiat des travaux de la liaison Machilly-Thonon. Cette démarche s'ajoute au recours déjà déposé, côté français, contre l'autorisation environnementale délivrée par les autorités françaises.

Une portée surtout symbolique

Six communes genevoises (Choulex, Presinge, Gy, Puplinge, Vandoeuvres et Lancy) s'associent à la Ville. Le conseiller administratif Alfonso Gomez invoque la protection de la biodiversité et s'appuie sur les observations très critiques du Conseil national de la protection de la nature, qui a relevé des atteintes majeures et des mesures de compensation insuffisantes. Genève redoute aussi une hausse des pendulaires en voiture, alors que le Léman Express est opérationnel sur ce tronçon.

Selon Le Dauphiné libéré, la mesure n'a toutefois rien d'une surprise et revêt surtout une portée symbolique : les opposants français avaient déjà engagé cette procédure d'urgence, qui permet au juge de déterminer si les travaux peuvent se poursuivre pendant l'examen du recours principal. L'audience aura lieu le 14 octobre devant la Cour administrative d'appel de Lyon.

Sur le terrain, un chantier déjà bien avancé

Les travaux ont débuté en septembre, après l'autorisation du préfet de la Haute-Savoie, Jérôme Bonet. Les actions de blocage se multiplient pour empêcher l'arrachage des arbres. Mercredi, France Nature Environnement a par ailleurs adressé un signalement au procureur pour mise en danger, dénonçant des abattages réalisés à proximité immédiate de militants installés dans les arbres.

Un projet vieux de cinquante ans

Ce projet remonte à plusieurs décennies. Baptisé à l'origine A400, il devait relier Annemasse à Thonon-les-Bains sur 35 km, avant d'être ramené à une section de 16,5 km entre Machilly et Thonon. Il a connu un avis défavorable de la commission d'enquête en 1994, puis une déclaration d'utilité publique en 1995, et une nouvelle enquête en 2018 a débouché sur une déclaration d'utilité publique fin 2019.

Porté conjointement par l'État, maître d'ouvrage, et le concessionnaire Amedea, le projet consiste à créer une liaison autoroutière à 2x2 voies de 16,5 kilomètres entre Machilly et Thonon-les-Bains, traversant douze communes du Chablais. L'objectif affiché est de désenclaver ce territoire, en le reliant à l'agglomération d'Annemasse, au bassin d'emploi genevois et à l'autoroute A40. Le chantier, dont le coût est estimé à 315 millions d'euros financés sans argent public selon Eiffage, doit s'accompagner d'un système de péage en flux libre. La mise en service reste prévue pour janvier 2029.